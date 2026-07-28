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Haberler Haberler Sözleşmeli er, erbaş başvuru ekranı 2026 | MSB nasıl başvurulur? Başvuru şartları

Sözleşmeli er, erbaş başvuru ekranı 2026 | MSB nasıl başvurulur? Başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 yılı Sözleşmeli Er ve Erbaş alımı başvuru ekranını erişime açtı. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte başvuru kılavuzu, aranan şartlar ve başvuru tarihleri netleşti. Askerlik hizmetini tamamlamış ya da halen devam eden gençlerin yoğun ilgi gösterdiği alımlar e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başladı. Peki, MSB sözleşmeli er ve erbaş başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? Yaş ve öğrenim sınırı kaç? İşte MSB PERTEM başvuru ekranı ve adım adım başvuru rehberi!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 09:07
Sözleşmeli er, erbaş başvuru ekranı 2026 | MSB nasıl başvurulur? Başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı'nın TSK bünyesindeki kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanlıklarında istihdam edilmek üzere gerçekleştireceği Sözleşmeli Er ve Erbaş alım süreci başladı. Arama motorlarında ve askeri temin platformlarında "MSB sözleşmeli er başvurusu nasıl yapılır?, 2026 sözleşmeli er başvuru şartları neler?, Sözleşmeli erlikte yaş sınırı kaç? ve e-Devlet MSB PERTEM başvuru ekranı" başlıkları adaylar tarafından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. İlkokul mezunundan ön lisans mezununa kadar geniş bir eğitim yelpazesini kapsayan alımlara dair boy-kilo standartları, yaş sınırları ve fiziki yeterlilik kriterlerini sizler için derledik. İşte detaylar!

SÖZLEŞMELİ ER - ERBAŞ BAŞVURU EKRANI | TIKLA BAŞVUR

SÖZLEŞMELİ ER VE ERBAŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB sözleşmeli er ve erbaş alımı başvuruları tamamen dijital ortamda gerçekleştirilmektedir. Adaylar şahsen, posta veya dilekçe yoluyla başvuru yapamazlar. İşte adım adım başvuru süreci:

1-) MSB PERTEM Sayfasına Giriş: Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı'nın resmi adresi olan personeltemin.msb.gov.tr sitesine gidin.

MSB 2026 sözleşmeli er, erbaş alımı şartları

2-) e-Devlet İle Giriş: Ana sayfada yer alan "E-Devlet İle Giriş" butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle sisteme erişin.

3-) Başvuru Formunun Doldurulması: Tercih yapma ekranından aktif olan "Sözleşmeli Er/Erbaş Alımı" ilanını seçin.

4-) Bilgilerin Güncellenmesi: Öğrenim durumu, iletişim bilgileri, askerlik durum belgesi ve ehliyet/sertifika gibi belgelerinizi kontrol edip onaylayarak başvurunuzu tamamlayın.

SÖZLEŞMELİ ER - ERBAŞ BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sözleşmeli er, erbaş başvuru ekranı 2026

MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuna göre adaylarda aranan temel genel ve özel şartlar şunlardır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.
  • En az ilköğretim (ortaokul) veya dengi okul mezunu olmak.
  • Askerlik hizmetini yapmış olanlar için müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 25 yaşını bitirmemiş olmak (2026 yılı için 01 Ocak 2001 ve sonrası doğumlular). Askerlik hizmetine başlamamış veya henüz tamamlamamış olanlar için ise 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak.
  • Askerlik hizmetini yapmamış olmak, yapıyor olmak veya terhisinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş olmak.
  • TCK'da belirtilen suçlardan ceza almamış, adli sicil kaydı temiz olmak.
  • TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen boy ve kilo oranlarına (en az 164 cm boy) sahip olmak, dövme/yara izi kriterlerine uymak.

SÖZLEŞMELİ ER BOY VE KİLO SINIRI NEDİR?

Adayların fiziki değerlendirme (mülakat) aşamasında elenmemeleri için TSK standartlarına uygun boy ve kilo oranına sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru kılavuzuna göre:

  • Alt Boy Sınırı: 164 cm
  • Üst Boy Sınırı: 210 cm
  • Kilo Alt Sınırı: 51 kg
  • Kilo Üst Sınırı: 115 kg

Örneğin, 170 cm boyundaki bir adayın alt kilo sınırı 55 kg, üst kilo sınırı ise 75 kg aralığında olmalıdır.

MSB sözleşmeli er, erbaş boy ve kilo sınırı

SÖZLEŞMELİ ER MAAŞLARI VE HAKLARI NELERDİR?

Sözleşmeli erler; görev yaptıkları bölgeye (hudut, operasyon bölgesi veya batı illeri), medeni durumlarına ve kışla imkanlarına göre değişen oranlarda maaş alırlar. Sözleşmeli er olarak görev yapan personelin, sözleşme süreleri bittikten sonra kamuda memurluğa geçiş hakları ve toplu tazminat alma imkanları bulunmaktadır.

Sözleşmeli er, erbaş fiziki yeterlilik standartları

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