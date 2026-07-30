Eğitim hayatı çeşitli nedenlerle yarıda kalan binlerce öğrencinin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yeni yasa ile birlikte, yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrencilere üniversitelerine geri dönme imkanı tanınırken; akademik kadrolar, emeklilik yaş hadleri, para karşılığı tez hazırlatma cezaları ve intörnlük eğitimlerine kadar yükseköğretim sisteminde birçok kritik madde yeniden düzenlendi. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından öğrenci ve akademisyenler arama motorlarında "Öğrenci affı kimleri kapsıyor?", "Üniversite affı başvuru süresi kaç ay?", "Öğrenci affı şartları neler?" ve "Tez yazdırma cezası nedir?" başlıklarını yoğun bir şekilde sorguluyor. İşte TBMM'den geçen öğrenci affı düzenlemesinin tüm detayları, kimleri kapsadığı ve yükseköğretimde değişen kurallar...

ÖĞRENCİ AFFI KİMLERİ KAPSIYOR? KİMLER YARARLANABİLİR?

Yeni yasalaşan düzenleme kapsamında, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun (kendi isteğiyle kaydını sildirenler dahil) yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilen öğrenciler ile üniversiteyi kazandığı halde kayıt yaptırmayanlar düzenlemeden faydalanabilecek.

ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından hak sahiplerinin 4 ay içinde ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurması gerekiyor. Başvuru tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar, terhis tarihlerinden itibaren 2 ay içinde başvuru hakkını kullanabilecek. Başvurusu kabul edilen adaylar eğitim-öğretim döneminde sıralarına geri dönerek eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

ÜNİVERSİTELERDE NELER DEĞİŞECEK?

Yasalaşan teklifle sadece öğrenci affı değil, akademik hayatı etkileyen pek çok yenilik de yürürlüğe girdi:

1. Ticari Tez ve Makale Hazırlayanlara Meslekten Çıkarma

Kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz üretilmiş yayın, tez ve çalışmaları unvan ve derece kazanmak için kullananlar, bu işi başkası adına yapanlar veya aracılık eden akademisyen ve kişilere meslekten çıkarma cezası ve yaptırımlar uygulanacak.

2. Azami Öğrenim Süresi Ve İntörnlük Hakkı

Azami öğrenim süresi sonunda mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine (intörnlük hariç) başarısız oldukları dersler için iki ek sınav veya tekrar hakkı verilecek. Teorik dersleri bitiren ancak intörnlük veya uygulamalı eğitimini tamamlayamayan öğrencilere bu eğitimlerini tamamlama imkanı sağlanacak.

3. Emekli Öğretim Üyelerine 75 Yaş Sözleşme İmkanı

Gerekli görülen bölüm ve programlarda görev yapan kadrolu öğretim üyeleri, emeklilik yaş hadlerini doldurduktan sonra YÖK kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere ikişer yıllık sürelerle sözleşmeli olarak çalıştırılabilecek. Özlük hakları korunacak.

4. Yurt Dışı Görevlendirmeleri

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki üniversitelerden davet alan öğretim elemanlarına 3 yıla kadar (ikili anlaşmalı programlarda 5 yıla kadar) aylıklı izin verilebilecek.

5. Anayasa Mahkemesi Kararıyla Disiplin Soruşturması Düzenlemesi

Disiplin soruşturmalarında ifade ve savunma hakkı güvence altına alındı. Soruşturulana en az 7 gün süre verilerek savunma davet yazısı gönderilmesi ve evrakları inceleme hakkı tanınması yasal zorunluluk haline getirildi.