TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye 2026 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısında mutfak hünerlerini sergileyen yarışmacılardan Eyyüp Can Güneş, neşeli tavırları ve iddialı tabaklarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Stüdyoya getirdiği pozitif enerji ve lezzetli sunumlarıyla adından sıkça söz ettiren yarışmacı hakkında ekran başındaki izleyiciler arama motorlarında "MasterChef Eyyüp Can kimdir?", "Eyyüp Can Güneş kaç yaşında, nereli?" ve "MasterChef Eyyüp Can evli mi, mesleği ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Eyyüp Can Güneş'in hayatı, yaşı, memleketi ve merak edilen tüm detayları...

MASTERCHEF EYYÜP CAN GÜNEŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026 kadrosunda yer alan Eyyüp Can Güneş, 26 yaşındadır ve yarışmaya Şanlıurfa'dan katılmaktadır. Memleketi Şanlıurfa'nın zengin mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini modernize ederek şeflerin beğenisine sunan genç yarışmacı, aynı zamanda bir çocuk babasıdır. Hem ailesi hem de hayallerindeki gastronomi kariyeri için MasterChef mutfağında büyük bir mücadele vermektedir.

EYYÜP CAN GÜNEŞ'İN MUTFAK YOLCULUĞU VE MASTERCHEF PERFORMANSI

İlk turdan itibaren yüksek enerjisi ve lezzet odaklı tabaklarıyla jürinin dikkatini çeken Eyyüp Can Güneş, üçlü düelloları başarıyla geçerek ana kadro seçmelerine kalmayı başardı.

Şanlıurfa mutfağının yanı sıra dünya mutfağı ve teknik pişirme yöntemlerine olan ilgisiyle de bilinen yarışmacı, ana kadro eleme turlarında gösterdiği performansla MasterChef 2026 sezonunun en renkli ve potansiyelli isimleri arasında gösterilmektedir. 23 Temmuz Perşembe günü yayınlanan bölümde en başarılı tabağı yaparak ana kadroya giren 6. isim olmuştur.