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Haberler Haberler LGS lise yerleştirme sonuçları saat kaçta ilan edilecek?

LGS lise yerleştirme sonuçları saat kaçta ilan edilecek?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihlerini tamamlayan ve liseli olma hayali kuran yüz binlerce öğrenci ile velileri, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak olan yerleştirme sonuçlarına kilitlendi. Arama motorlarında "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "LGS lise yerleştirme sonuçları saat kaçta ilan edilecek?" ve "LGS nakil başvuruları ne zaman başlayacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte MEB 2026 LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi, nakil takvimi ve e-Okul bilet/sonuç sorgulama detayları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 20:06
LGS lise yerleştirme sonuçları saat kaçta ilan edilecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercih maratonunda sona yaklaşılıyor. 13 Temmuz'da başlayan ve 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'de tamamlanacak olan tercih sürecinin ardından gözler, öğrencilerin hangi liselere yerleştiğini gösterecek olan yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Adaylar ve aileleri arama motorlarında "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?", "LGS sonuçları nereden sorgulanır?" ve "LGS 1. nakil başvuruları ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte MEB 2026 LGS tercih sonuçları açıklanma tarihi, boş kontenjanlar ve nakil takviminin tüm detayları...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; LGS yerleştirme sonuçları ve liselerin boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü kamuoyuna ilan edilecek. Öğrenciler yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile MEB'in resmi internet adresi (meb.gov.tr) ile e-okul.meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecekler.

2026 LGS NAKİL VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından liselerde boş kalan kontenjanlar için nakil süreci başlayacak:

LGS Tercih Sonuçlarının İlanı: 5 Ağustos 2026

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları: 5 - 7 Ağustos 2026

1. Nakil Sonuçlarının Açıklanması: 10 Ağustos 2026

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları: 10 - 12 Ağustos 2026

2. Nakil Sonuçlarının Açıklanması: 14 Ağustos 2026

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

1. ve 2. nakil süreçlerinin ardından da herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek. Komisyon başvuruları 17 - 26 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak ve yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanarak tüm öğrenciler bir liseye yerleştirilmiş olacak.

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