TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2026, pazar akşamı yayınlanacak olan yeni bölümüyle ekran başındakilere nefes kesen anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu liderliğinde gerçekleşecek olan 26 Temmuz Pazar günkü bölümde, adaylar arasında kıyasıya bir ana kadro mücadelesi daha yaşanacak. İki aşamalı zorlu turun ardından şeflerden tam not almayı başaran bir isim, adını ana kadroya yazdırarak hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Yarışmanın sıkı takipçileri, şimdiden arama motorlarında "MasterChef ana kadroya giren 9. isim kim oldu?", "MasterChef 26 Temmuz akşamı önlüğü kim kazandı?" ve "MasterChef 2026 ana kadro girenler tam liste" aramalarını yoğun şekilde gerçekleştiriyor. İşte 26 Temmuz 2026 Pazar gecesi yayınlanacak bölümün detayları ve güncel ana kadro listesi...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın 26 Temmuz Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar, şeflerin belirlediği konsept ve teknik çerçevesinde en yaratıcı ve lezzetli tabağı hazırlamak için tezgah başına geçecek. İkinci turda en başarılı tabağı sunan yarışmacı, 9. beyaz önlüğün sahibi olarak ana kadroya adını yazdıracak. Gecenin sonunda ana kadroya giren 9. ismin açıklanmasıyla birlikte detaylar ve kazanan yarışmacı anlık olarak haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN İSİMLER

Sezonun başından bu yana kıyasıya mücadeleler sonucunda ana kadroda yerini garantileyen 8 yarışmacı sırasıyla şu şekildedir:

Batuhan (1. Ana Kadro Yarışmacısı) Nilay (2. Ana Kadro Yarışmacısı) Hasan Alp (3. Ana Kadro Yarışmacısı) Şiringül (4. Ana Kadro Yarışmacısı) Enes (5. Ana Kadro Yarışmacısı) Eyyüp Can (6. Ana Kadro Yarışmacısı) Demirhan (7. Ana Kadro Yarışmacısı) Nurten (8. Ana Kadro Yarışmacısı)

YEDEK KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

Ana kadro mücadelesinde son tura kadar yükselen ancak kadroyu kıl payı kaçıran yarışmacılar arasından yedek kadroya giren isimler Emre, Cansu, Hami Efe ve Fatma olarak belirlendi. Pazar akşamki yarışın ardından yeni yedek yarışmacıların kimler olacağı da merakla bekleniyor.