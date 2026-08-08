2026'nın en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olan tam Güneş tutulması, 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu oluşacak tutulmada Ay'ın gölgesi Dünya'nın belirli bölgeleri üzerine düşecek. Tam tutulma hattı Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu ve kuzey İspanya üzerinden ilerleyecek. Tutulmanın en uzun tam tutulma süresi yaklaşık 2 dakika 18 saniye olacak. Peki tutulma Türkiye'den izlenebilecek mi? 12 Ağustos'ta güneşe bakmak tehlikeli mi? İşte detaylar!

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2026 yılındaki tam Güneş tutulması 12 Ağustos Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulma sırasında Ay, Güneş ile Dünya'nın arasına girerek Güneş'in diskinin tamamını kısa süreliğine örtecek. Tam tutulmanın görülebildiği dar hat Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, kuzey İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğu ucundan geçecek. Tam tutulma maksimum noktada yaklaşık 2 dakika 18 saniye sürecek.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

12 Ağustos'taki tutulmanın farklı aşamaları Dünya'nın farklı bölgelerinde farklı saatlerde gerçekleşecek. Türkiye'den gözlemlenemeyeceği için Türkiye için bir "tutulmayı izleme saati" bulunmuyor. Tutulmanın tam evresi ise özellikle Grönland, İzlanda ve kuzey İspanya'dan gözlemlenebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026'daki tam Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın tamlık hattı Türkiye'den geçmediği gibi, ülkemiz tutulmanın gözlemlenebileceği bölgeler arasında da yer almıyor. Dolayısıyla İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerden bu tutulmayı tam tutulma olarak izlemek mümkün olmayacak. TÜBİTAK kaynaklı gök olayları bilgileri de Türkiye'nin bu tutulmayı gözlemleyemeyeceğini belirtiyor.

GÜNEŞ TUTULMASI ÇIPLAK GÖZLE İZLENİR Mİ?

Güneş tutulması sırasında Güneş'e çıplak gözle doğrudan bakılmamalıdır. Güneş'in parlaklığı tutulma sırasında azalsa bile, doğrudan bakmak göz retinasında kalıcı hasara yol açabilir. Güneş gözlemi için ISO 12312-2 standardına uygun özel tutulma gözlükleri kullanılmalıdır. Normal güneş gözlükleri, dürbün veya teleskop için kullanılan sıradan filtreler güvenli gözlem için yeterli değildir. Yalnızca tam tutulmanın kısa süren tamlık evresinde, Güneş'in parlak fotosferi tamamen Ay tarafından kapatıldığında özel koşullar oluşur; ancak tamlık sona ermeden önce ve sonra koruyucu gözlük kullanılmadan Güneş'e bakılmamalıdır.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN GÖRÜLECEK?

2026'nın tam Güneş tutulması en iyi şekilde Grönland, İzlanda ve kuzey İspanya üzerinden izlenebilecek. Tutulmanın tamlık hattı ayrıca Atlas Okyanusu üzerinden ilerleyecek ve Portekiz'in kuzeydoğu kesimlerine ulaşacak. Bu bölgelerde Ay'ın Güneş'i tamamen kapattığı kısa süreli tam tutulma görülebilecek.

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