"Az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde sallandı?" aramaları sabah saatlerinde yaşanan büyük sarsıntının ardından milyonların gündemine oturdu. Merkez üssü Battalgazi olarak ilan edilen 5,6 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları sokağa döktü. AFAD internet sitesinde yer alan derinlik, büyüklük parametreleri ve bölgeden gelen ilk saha raporları haberimizde.

DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.