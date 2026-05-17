Ziraat Türkiye Kupası
Yarın okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü?

Yarın okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na kısa bir süre kala gözler "Yarın okullar tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü?" sorularına çevrildi. MEB resmi çalışma takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü herhangi bir idari izin veya yarım gün uygulaması bulunmuyor. Öğrenciler yarın tam gün okula gidecek. İşte 19 Mayıs tatil planına dair tüm detaylar...

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli, haftanın ilk günü olan 18 Mayıs Pazartesi gününün tatil takvimini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve resmi tatil takvimine göre; 18 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil değildir ve yarım gün uygulaması bulunmamaktadır. Öğrenciler yarın okullarda tam gün eğitime devam edecek, kamu kurumları ve bankalar da normal mesai düzenini sürdürecektir. Salı gününe denk gelen 19 Mayıs'ta ise resmi tatil nedeniyle okullar kapalı olacaktır.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (18 MAYIS 2026 PAZARTESİ)

Resmi tatil mevzuatına göre 19 Mayıs öncesindeki gün (arefe veya hazırlık günü olarak) tatil kapsamında değerlendirilmez. Yarın okullar açık ve eğitim tam gün olarak devam edecek.

19 MAYIS TATİL Mİ?

Resmi tatil nedeniyle okullar, üniversiteler ve kamu kurumları tam gün tatil olacak.

19 MAYIS TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU?

19 Mayıs Salı gününe denk geldiği için kendiliğinden birleşme durumu söz konusu değildir. Tatili hafta sonuyla birleştirmek isteyenler için senaryo şu şekildedir:

16 Mayıs Cumartesi: Tatil

17 Mayıs Pazar: Tatil

18 Mayıs Pazartesi: (Normal Çalışma Günü/Okul Var)

19 Mayıs Salı: Resmi Tatil

Eğer 18 Mayıs Pazartesi günü için valilikler veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekstra bir "idari izin" kararı açıklanmazsa (ki genelde bu yönde bir karar alınmamaktadır), tatili 4 güne çıkarmak için Pazartesi günü için bireysel izin alınması gerekmektedir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı 2026 yılında 4 gün sürecek olup, 27 Mayıs Çarşamba - 30 Mayıs Cumartesi tarihleri arasındadır. Arife günü 26 Mayıs Salı'dır.

  • Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün)
  • Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

