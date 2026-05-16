Gelenekten geleceğe

Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, 21-24 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek 8. Etnospor Kültür Festivali tanıtım toplantısında konuştu. Erdoğan, "Kurulduğumuz ilk günden beri geleneksel sporlarımızı ve oyunlarımızı sportif faaliyetin çok ötesinde yaşayan değerler silsilesi, kadim kültürümüzün yansıması olarak görüyoruz" diye konuştu.

Bilal Erdoğan, konuşmasının devamında, "30 farklı ülkeden 52 üyemizle kıtalararası bir köprü kurarak geleneksel sporların dünyanın her köşesinde yeniden canlanması için çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizi, gün yüzüne çıkarmayı ve bu paha biçilemez mirası aslına sadık kalarak gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz. Herkesi 21 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı Millet Bahçesine bekliyoruz" dedi.