10 TL'nin arkasında kim var? Cahit Arf kimdir?

1964 yılında TÜBİTAK'ın kuruluşunda önemli rol üstlenen Arf, kurumun ilk bilim kurulu başkanı oldu. Bir süre ABD'de araştırmalar yapan Arf, Kaliforniya Üniversitesi'nde konuk öğretim üyesi olarak çalıştı. 1967 yılında Türkiye'ye dönen Arf, kısa süre sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde göreve başladı. 1980 yılında emekli olduktan sonra da bilimsel çalışmalarını sürdürerek TÜBİTAK'a bağlı Gebze Araştırma Merkezi'nde görev aldı. 1983-1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yürüttü. Bilim insanının amacını "anlamak, ama büyük harflerle anlamak" sözleriyle ifade eden Cahit Arf'ın onuruna 3-7 Eylül 1990 tarihleri arasında Silivri'de uluslararası bir sempozyum düzenlendi. Matematikte cebir, sayılar teorisi, halkalar ve geometri alanlarında önemli çalışmalar yapan Arf, 26 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti.