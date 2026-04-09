Bu hafta Cuma Hutbesi konusu nedir? Cuma Hutbesi tam metin!

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 10 Nisan 2026 tarihinde Türkiye genelindeki tüm camilerde irat edilecek haftalık hutbe, "İslam: İnsanlığın Kurtuluş ve Huzur Kapısı" temasıyla yayımlandı. Özellikle birlik ve beraberliğin (vahdet) altının çizildiği bu haftaki metin, Müslümanların ortak değerler etrafında kenetlenmesi gerektiğini vurguluyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 10 Nisan 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki tüm camilerde okunacak olan hutbe metnini erişime açtı. "İslam'ın Huzur ve Mutluluk Çağrısı" ile "Vahdet" kavramının işlendiği bu haftaki hutbede, Müslümanların her türlü zorluk karşısında birbirine kenetlenmesi gerektiği vurgulandı. Peki, 10 Nisan Cuma hutbesinde hangi ayet ve hadisler yer alıyor? İşte, Diyanet'in dinhizmetleri.diyanet.gov.tr adresi üzerinden yayımladığı hutbenin tam metni ve detayları...

CUMA HUTBESİ KONUSU: İSLAM

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, dünyamızı ve ahiretimizi mamur kılalım diye bizlere akıl ve irade vermiş, peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. "Allah katında yegâne din İslam'dır" fermanıyla, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için, İslam'ı seçmiştir. İslam, insanlığı huzur ve mutluluğa davet eden bir dindir. Zihinleri kötü düşüncelerden, nefisleri bencillik ve hırstan arındıran, beşeriyete kurtuluşu gösteren bir dindir. Dürüstlük ve hakkaniyeti, iyilik ve güzelliği yeryüzüne hâkim kılmanın yollarını öğreten bir dindir.

10 Nisan 2026 Cuma hutbesi

Aziz Müminler!

İslam'ın özü tevhittir. Tevhid, azamet ve yüceliğin sadece Allah'a ait olduğunun ilanı ve ikrarıdır. Varlığın asıl sahibine teslim olmak, heva ve hevesin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğe kavuşmaktır. Tevhid, Allah'tan başka hiçbir varlığın önünde eğilmemek, hak ve hakikat uğrunda izzetli bir duruş sergilemektir. Cenâb-ı Hak, "Allah, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur" buyurmaktadır.

10 Nisan 2026 Cuma hutbesi

Değerli Müslümanlar!

İslam'ın toplumsal hayattaki yansıması ise vahdettir. Vahdet; birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Dilleri ve coğrafyaları farklı olsa da Rabbi bir, peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir olan müminlerin; her hâl ve durumda birbirlerine kenetlenmeleri, el birliğiyle zulme ve zalime geçit vermemeleridir. Farklılıkları, zenginlik olarak görmeleri; ayrışmanın ve bölünmenin değil, birleşmenin ve bütünleşmenin vesilesi kılmalarıdır. Bu hususta Yüce Rabbimizin beyanı gayet açıktır: "Doğrusu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin."

10 Nisan 2026 Cuma hutbesi

Kıymetli Müminler!

Bugün, insanlığı; içine düştüğü buhranlardan çıkaracak olan, İslam'ın istikamet mesajlarıdır. Yangın yerine çevrilmek istenen dünyamızı tekrar huzur yurduna dönüştürecek olan, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkeleridir. Gönülleri birbirine ısındıracak, insanları birbirine kaynaştıracak olan, Allah Resûlü (s.a.s)'in güzel ahlakıdır.

10 Nisan 2026 Cuma hutbesi

Aziz Müslümanlar!

İslam'ın sahibi Allah'tır. Onu gönderen de kıyamete kadar koruyacak olan da O'dur. Bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberi ise, İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak öğreten Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'dir. Dolayısıyla hiçbir kimse ya da grup, İslam'ı kendi tekelinde göremez. İslam'ın en temel vasfı olan tevhidi savunma bahanesiyle fitne ve fesat çıkaramaz, ümmetin vahdetine, vatanımızın dirlik ve birliğine zarar veremez. İslam'ın; dar kalıplara hapsedilemeyecek, bir coğrafyanın sınırına sığmayacak kadar yüce bir din olduğu unutulmamalıdır.

Cenâb-ı Hak, bizleri vahdetten, birlik, beraberlik ve kardeşlikten ayırmasın. Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu duasıyla bitiriyoruz: "Allah'ım! Bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım."

CUMA HUTBESİ PDF İÇİN TIKLAYIN

AHaber CANLI YAYIN

Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti.
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Masada ateşkes sahada yığınak | Hamaney duyurdu: Hürmüz'de yeni aşama | Trump'tan Netanyahu'ya "Lübnan" uyarısı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
Buruk için bomba iddia! Dünyaca ünlü ismin yerine...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. 22:51
A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti A Milli Kadın Tenis Takımı, Hollanda'yı 2-0 mağlup etti 22:08
Erzurumspor FK liderliğini perçinledi! Erzurumspor FK liderliğini perçinledi! 22:05
ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! 22:02
Karadeniz derbisini Ç. Rizespor farklı kazandı! Karadeniz derbisini Ç. Rizespor farklı kazandı! 21:55
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! 21:40
Daha Eski
Trendyol Süper Lig'deki stadyumlar havadan görüntülendi! Trendyol Süper Lig'deki stadyumlar havadan görüntülendi! 21:29
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır 20:23
Çaykur Rizespor-Samsunspor | CANLI Çaykur Rizespor-Samsunspor | CANLI 19:30
Özbelsan Sivasspor Bolu'dan 3 puanla döndü! Özbelsan Sivasspor Bolu'dan 3 puanla döndü! 19:24
Felipe Melo'dan F.Bahçe'ye gönderme! Felipe Melo'dan F.Bahçe'ye gönderme! 18:53
Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi sürüyor! Fırtına'nın Alanyaspor mesaisi sürüyor! 18:37