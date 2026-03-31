31 Mart okullar tatil mi? Salı günü okullar var mı?

31 Mart'ta okullar tatil mi, Salı günü okullar açık mı? Olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler bu soruların yanıtını araştırıyor. Türkiye genelinde eğitime ara verilmesi kararı merkezi değil, yerel olarak alınıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda valilikler, hava durumuna göre tatil kararlarını duyuruyor. 31 Mart 2026 Salı günü itibarıyla ülke genelinde resmi bir tatil kararı bulunmazken, il bazlı duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Peki, 31 Mart okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Mart ayının son günü olan 31 Mart 2026 Salı günü, Türkiye genelinde kış koşulları etkisini sürdürmeye devam edecek. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde soğuk hava dalgası hissedilirken, yağışlar birçok bölgede karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Pazartesi günü başlayan soğuk hava dalgası, Salı günü özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışına dönüşecek.

Ankara, Eskişehir, Kayseri ve Erzurum çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. İstanbul ve İzmir genelinde parçalı çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Rüzgarın kuzeyli yönlerden esmesi nedeniyle hissedilen sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Bölge genelinde sağanak yağışlar görülürken, Bolu ve Artvin gibi yüksek illerde kar yağışı etkili olacak.

31 MART OKULLAR TATİL Mİ?

