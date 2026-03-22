Canlı altın fiyatları 22 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram altın ne kadar?

Ziraat Türkiye Kupası
Yatırımcılar ve vatandaşlar “22 Mart 2026 canlı altın fiyatları ne kadar, Kapalıçarşı gram altın kaç TL?” sorusuna yanıt arıyor. Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar altın fiyatlarını etkilemeye devam ederken, özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatları yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları gün içinde değişkenlik gösterebiliyor.

Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:56
22 Mart 2026 Pazar günü altın piyasaları, küresel piyasaların kapalı olması ve Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelmesi nedeniyle haftalık kapanış değerleri üzerinden sakin bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararları sonrası ons altında yaşanan sert çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarını da 6.500 TL sınırının altına taşıdı. İşte 22 Mart 2026 sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.401,46 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.405,40 TL

22 MART PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,25 (Alış) - 44,33 (Satış)

◼EURO: 51,26 (Alış) - 51,34 (Satış)

◼STERLİN: 59,07 (Alış) - 59, 26 (Satış)

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.401,46 TL 6.405,40 TL
Çeyrek Altın 10.860,00 TL 11.488,00 TL
Yarım Altın 21.721,00 TL 22.907,00 TL
Tam Altın 44.747,74 TL 45.665,78 TL
Ata Altın 46.146,11 TL 47.346,73 TL
22 Ayar Bilezik 6.227,82 TL 6.424,44 TL
Gümüş 96,47 TL 96,60 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Mart Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.

G.Saray'da Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
Domenico Tedesco için flaş iddia!
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
Girne'den Kapalıçarşı'ya "Halil Falyalı" ağı! "Ladin" çözüldü kirli ağ göründü | Kara parayı futbolcu katili Kadayıfçıoğlu ailesi akladı
Icardi için flaş transfer iddiası!
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
