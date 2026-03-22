Canlı altın fiyatları 22 Mart 2026 | Kapalıçarşı gram altın ne kadar?

22 Mart 2026 Pazar günü altın piyasaları, küresel piyasaların kapalı olması ve Ramazan Bayramı'nın ikinci gününe denk gelmesi nedeniyle haftalık kapanış değerleri üzerinden sakin bir seyir izliyor. Geçtiğimiz hafta Fed'in faiz kararları sonrası ons altında yaşanan sert çekilme, yurt içinde gram altın fiyatlarını da 6.500 TL sınırının altına taşıdı. İşte 22 Mart 2026 sabahı itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadaki güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.401,46 TL GRAM ALTIN SATIŞ: 6.405,40 TL

22 MART PAZAR CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 44,25 (Alış) - 44,33 (Satış)

◼EURO: 51,26 (Alış) - 51,34 (Satış)

◼STERLİN: 59,07 (Alış) - 59, 26 (Satış)

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısındaki "şahin" tonlu açıklamalar ve faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesiyle Mart ayı içerisinde yaklaşık %10 değer kaybetti. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.500 dolar seviyesinin altına sarkması, yurt içinde gram altını doğrudan etkiledi. Analistler, 6.400 TL seviyesinin gram altın için kritik bir destek noktası olduğunu belirtiyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (22 MART 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.401,46 TL 6.405,40 TL Çeyrek Altın 10.860,00 TL 11.488,00 TL Yarım Altın 21.721,00 TL 22.907,00 TL Tam Altın 44.747,74 TL 45.665,78 TL Ata Altın 46.146,11 TL 47.346,73 TL 22 Ayar Bilezik 6.227,82 TL 6.424,44 TL Gümüş 96,47 TL 96,60 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 22 Mart Pazar günü saat 06.50 itibarıyla alınmıştır.