Okullar yarın tatil mi? 23 Mart ara tatil bitti mi?

Öğrenciler "Yarın okul var mı, 23 Mart'ta okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ara tatilin bitişiyle birlikte gözler Milli Eğitim Bakanlığı takvimine çevrildi. Okulların açılış tarihi ve eğitim sürecinin devamı, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca öğrenci için tatil sona eriyor! Ramazan Bayramı ile birleşen ikinci ara tatilin ardından okullar yarın kapılarını yeniden açıyor. Peki, 23 Mart Pazartesi günü ders var mı? Ara tatil ne zaman bitti? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimine göre merak edilen tüm detaylar...

OKULLAR YARIN AÇILIYOR MU? (23 MART 2026)

Okullar 23 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla yeniden açılıyor. MEB takvimine göre 16 Mart'ta başlayan ikinci ara tatil ve hafta sonuna denk gelen Ramazan Bayramı tatili bugün (22 Mart Pazar) itibarıyla sona erdi. Öğrenciler ve öğretmenler, yarın sabah itibarıyla ikinci döneme kaldıkları yerden devam edecekler.

ARA TATİL VE BAYRAM TATİLİ BİRLEŞTİ

2025-2026 eğitim yılında ilginç bir takvim çakışması yaşandı. MEB'in daha önceden belirlediği 16-20 Mart ara tatil dönemi, 20-22 Mart tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı ile birleşti. Böylece öğrenciler ek bir tatil günü olmaksızın, ara tatil haftasını bayramla birlikte değerlendirmiş oldular.

MEB 2026 EĞİTİM TAKVİMİ ÖNEMLİ TARİHLER

İkinci Ara Tatil Sonu: 22 Mart 2026 Pazar

Okulların Yeniden Açılması: 23 Mart 2026 Pazartesi

23 Nisan Tatili: 23 Nisan 2026 Perşembe (1 gün resmi tatil)

19 Mayıs Tatili: 19 Mayıs 2026 Salı (1 gün resmi tatil)

Okulların Kapanışı (Yaz Tatili): 26 Haziran 2026 Cuma