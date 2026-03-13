SON DAKİKA | Tokat'ta deprem mi oldu? (13 Mart 2026 son depremler)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Tokat'ın Niksar ilçesi, gece saat 03.35'te 5,5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! AFAD ve Kandilli verilerine göre yerin 6,37 km derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Samsun, Sivas, Ordu ve Amasya'da da hissedildi. Peki, Tokat depreminde hasar var mı? Niksar'da okullar tatil mi? İşte son dakika gelişmeleri ve Valilik açıklaması...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:52
Tokat'ın Niksar ilçesi, gece saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Saat 03.35'te gerçekleşen sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntıya ilişkin ilk bilgiler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı. Yetkililer, depremin merkez üssünün Tokat'ın Niksar ilçesi olduğunu ve sarsıntının özellikle çevre illerde de hissedildiğini açıkladı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların yaşanabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması istendi.

TOKAT'TA DEPREM Mİ OLDU?

Tokat'ın Niksar ilçesi güne şiddetli bir sarsıntıyla uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.35'te merkez üssü Niksar olan 5,5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Yerin sadece 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, çevre illerde oldukça şiddetli hissedildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM VAR MI?

Tokat Valiliği ve AFAD tarafından yapılan ilk saha taramalarına göre, an itibarıyla herhangi bir can kaybı veya ağır hasar ihbarı alınmadı. İçişleri Bakanı, ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini belirterek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bazı binalarda ufak çaplı sıva dökülmeleri ve çatlaklar olduğu rapor edildi.

NİKSAR'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Deprem sonrası yaşanan panik ve devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle Niksar ilçesinde tüm okullarda eğitime 1 gün (13 Mart Cuma) ara verildiği açıklandı. Tedbir amacıyla öğrenci yurtları boşaltılırken, vatandaşların bir kısmı geceyi araçlarında veya açık alanlarda geçirdi.

SARSINTI ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

5,5 büyüklüğündeki deprem sadece Tokat'ta değil; Samsun, Amasya, Sivas, Ordu, Çorum ve Sinop gibi pek çok ilde hissedildi. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar sarsıntıyla birlikte büyük panik yaşadı.

DİĞER
