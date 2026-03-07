Formula 1 Avustralya GP ile başlıyor! 2026 sezonu açılış yarışı ne zaman?

Formula 1'de büyük gün geldi! 2026 sezonu Avustralya'nın Melbourne şehrinde yer alan Albert Park Pisti'nde resmen başlıyor. Takımların kış testlerinde sergilediği performansların ardından, gerçek güç dengelerinin ortaya çıkacağı Avustralya GP, sezonun ilk galibini belirleyecek. Yaklaşık 5,3 kilometrelik pistte yapılacak 58 turluk mücadele, hem teknik güncellemeler hem de pilot transferleri sonrası merakla beklenen pek çok soruya cevap verecek. Türkiye saati ile sabahın ilk ışıklarında motorların çalışacağı bu muazzam hafta sonu yarışı canlı olarak takip edilebilecek. Yeni sezonun ilk heyecan fırtınası öncesi, yarışın tüm detaylarını ve izleme seçeneklerini sizler için derledik. İşte F1 2026 sezonu açılış yarışı olan Avustralya GP'sine ilişkin tüm detaylar...

F1 AVUSTRALYA GP YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünyanın en hızlı pilotlarının kozlarını paylaşacağı 2026 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix, 8 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Melbourne ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle yarış, ülkemizdeki izleyiciler için oldukça erken bir saatte başlayacak. 58 tur üzerinden koşulacak olan büyük yarışın startı Türkiye saati ile 07.00'de verilecek. Cumartesi günü yapılan sıralama turlarının ardından oluşan başlangıç dizilimiyle, sezonun ilk damalı bayrağını kimin göreceği erken saatlerde belli olacak.

FORMULA 1 HANGİ KANALDA, NASIL, NEREDEN İZLENİR?

Formula 1 2026 sezonu heyecanı Türkiye'de yine özel yayıncı kuruluşlar aracılığıyla evlerinize konuk oluyor. Yarışı canlı ve kesintisiz takip etmek isteyen hız tutkunları için seçenekler şu şekilde:

Televizyon Yayını: Yarış hafta sonunun tamamı (Antrenman turları, Sıralama turları ve Yarış) beIN Sports 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yarış hafta sonunun tamamı (Antrenman turları, Sıralama turları ve Yarış) kanalından canlı olarak yayınlanacak. Dijital Platformlar: Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler için beIN CONNECT ve TOD uygulamaları üzerinden yüksek çözünürlüklü (HD) yayın seçeneği sunuluyor.

Akıllı telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyenler için uygulamaları üzerinden yüksek çözünürlüklü (HD) yayın seçeneği sunuluyor. F1 TV Pro: Yarışı pilot kameralarından, telsiz konuşmalarıyla ve anlık teknik verilerle takip etmek isteyen meraklılar, Formula 1'in resmi uygulaması olan F1 TV Pro üzerinden de abonelik dahilinde izleyebilirler.

MELBOURNE'DE POLE POZİSYONU GEORGE RUSSELL'IN

2026 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya GP öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında, Mercedes pilotu George Russell rüzgarı esti. Russell, 1'18.934'lük derecesiyle rakiplerini geride bırakarak ilk sıraya yerleşmeyi başardı. Mercedes'in yeni sezon aracındaki hız avantajını kanıtlayan bu performans, 240.717 km/sa ortalama hızla birleşince pole pozisyonunu İngiliz pilota getirdi. Ferrari'nin yıldızı Charles Leclerc ise Russell'ın yalnızca +0.423 saniye gerisinde kalarak ikinci sırayı aldı ve yarış için ilk çizgideki yerini garantiledi.

ANTONELLI VE HADJAR SÜRPRİZİ

Sıralama turlarının en dikkat çeken performanslarından biri Mercedes'in genç yeteneği Antonelli'den geldi. Antonelli, 1'19.435'lik turuyla üçüncü sırayı alarak podyumun en güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi. McLaren cephesinde ise Oscar Piastri dördüncü sırada yer alırken, Red Bull Racing adına yarışan I. Hadjar beşinci sırayı kaparak büyük bir çıkış yaptı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonluk adaylarından Lando Norris altıncı sırada kalırken Lewis Hamilton ise yedinci sırada kendine yer bulabildi.

AVUSTRALYA GP SIRALAMA TURLARI SONUÇLARI

SIRA PİLOT TAKIM 1 G. Russell Mercedes 2 O. Piastri McLaren 3 L. Hamilton Ferrari 4 L. Norris McLaren 5 I. Hadjar Red Bull Racing 6 A. Antonelli Mercedes 7 C. Leclerc Ferrari 8 A. Lindblad RB F1 Team 9 L. Lawson RB F1 Team 10 G. Bortoleto Audi 11 E. Ocon Haas F1 Team 12 N. Hulkenberg Audi 13 A. Albon Williams 14 P. Gasly Alpine 15 F. Colapinto Alpine 16 O. Bearman Haas F1 Team 17 F. Alonso Aston Martin Racing 18 S. Perez Ferrari 19 V. Bottas Ferrari 20 M. Verstappen Red Bull Racing