İstanbul'da trafiğe '8 Mart Kadınlar Günü' düzenlemesi: Trafiğe kapalı yollar!

Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8 Mart Pazar günü düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ve yürüyüşler nedeniyle yarın İstanbul başta olmak üzere pek çok şehirde bazı yollar trafiğe kapatılacak. Valiliklerden yapılan peş peşe açıklamalarla, 8 Mart Pazar günü sabah saatlerinden itibaren araç geçişine izin verilmeyecek cadde ve sokaklar tek tek duyuruldu. Özellikle Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy gibi merkezi noktalarda ulaşımın aksamaması için alternatif güzergahlar belirlenirken; metro, metrobüs ve vapur seferlerinde de düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Peki, yarın hangi yollar kapalı olacak? Trafik saat kaçta normale dönecek? Alternatif güzergahlar hangileri? İşte sürücülerin ve toplu taşıma kullananların bilmesi gereken tüm kapalı yollar listesi ve güncel yol durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 17:23
Dünya genelinde kutlanan 8 Mart Kadınlar Günü, bu yıl da çeşitli platformların düzenleyeceği yürüyüş ve basın açıklamalarıyla kutlanacak. Etkinliklerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçleri tarafından geniş çaplı trafik tedbirleri alındı. 8 Mart Pazar günü özellikle şehir merkezlerindeki ana arterlerin araç trafiğine kapatılması planlanırken, sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif yolların kullanılması tavsiye ediliyor. Her yıl olduğu gibi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi çevresindeki önlemlerin en üst seviyede tutulacağı tahmin edilirken, toplu taşıma ağındaki olası kısıtlamalar da vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Valilik ve emniyet birimlerinden gelen son dakika açıklamaları ışığında, yarın trafiğe kapalı olacak yolların tam listesini sizler için derledik.

İstanbul'da trafiğe '8 Mart Kadınlar Günü' düzenlemesi

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri nedeniyle , 8 Mart Pazar günü saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal Caddesi'ne akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek ve Tak-I Zafer Caddesi trafiğe kapatılacaktır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, alternatif güzergahların İnönü Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Meclis-İ Mebusan Caddesi olarak belirlendiği belirtildi.

İstanbul trafiğe kapalı yollar! 8 Mart 2026

8 MART TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ

İstanbul Valiliği'nin açıklaması doğrultusunda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Pazar günü saat 14.00 itibarıyla İstanbul'da uygulanacak trafik düzenlemeleri ve kapalı yollar şu şekildedir:

  • İstiklal Caddesi Girişleri: Taksim Tünel girişinden İstiklal Caddesi'ne araç girişine izin verilmeyecektir.
  • Tak-ı Zafer Caddesi: Cadde tamamen trafiğe kapatılacaktır.
  • Asmalı Mescit Giriş-Çıkışları: Refik Saydam Caddesi'nden Asmalı Mescit Caddesi'ne giriş ve çıkışlar yapılamayacaktır.
  • İstiklal Caddesi'ne Bağlanan Sokaklar: Meşelik Sokak, Sadri Alışık Sokak, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu ve Turnacıbaşı Caddesi'nden İstiklal Caddesi istikametine gidiş trafiği kapatılacaktır.
  • Kritik Kesişim Noktaları: Ensiz Sokak ile İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak ile Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak ile Atıf Yılmaz Caddesi arası, Yeni Çarşı Caddesi ile İstiklal Caddesi kesişiminden caddeye akım verilmeyecektir.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik yoğunluğundan kaçınmak isteyen sürücüler için valilik tarafından şu yollar alternatif olarak önerilmiştir:

  • Tarlabaşı Bulvarı
  • İnönü Caddesi
  • Refik Saydam Caddesi
  • Meclis-i Mebusan Caddesi

