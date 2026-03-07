CANLI SKOR ANA SAYFA
Ankara hava durumu: 7-8 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu: 7-8 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?

7-8 Mart tarihlerinde Ankara’da hava durumu merak konusu. Meteoroloji verilerine göre başkentte hafta sonu sıcaklıklar, yağış ihtimali ve rüzgar durumu detayları ile takip ediliyor. Ankara’da 7 Mart Cumartesi ve 8 Mart Pazar günleri yağış bekleniyor mu, sıcaklıklar mevsim normallerinde mi olacak? Günlük hava durumu ve hava tahminleri haberimizde.

Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 09:00 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 14:56
Ankara hava durumu: 7-8 Mart Ankara'da hava nasıl olacak?

7-8 Mart 2026 Ankara'da hava nasıl olacak? Hafta sonu Ankara için sıcaklıklar, nem oranı ve yağış tahminleri meteoroloji raporlarında paylaşıldı. Ankara'da Cumartesi ve Pazar günleri hava durumu, sıcaklık değişimleri ve olası yağışlar ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. Özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için detaylı analiz sunuluyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, 7-8 Mart Ankara hava durumu tahmini...

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, önümüzdeki 5 gün boyunca bölgede soğuk ve değişken bir hava hakim olacak. Özellikle bugün (Cuma) için yapılan uyarılar, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini gösteriyor. Bugün dışarı çıkacakların hem şemsiyelerini hem de rüzgara karşı sıkı kıyafetlerini yanlarına almaları önerilirken; hafta sonu planı yapanlar için güneşli ama oldukça soğuk bir hava tablosu çiziliyor.

ANKARA HAVA DURUMU TAHMİNİ

Cuma günkü yağışlı sistemin ardından yağışlar bölgeyi terk etse de, gece ayazı etkisini hissettirecek. Gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli olacak ancak termometreler gece -1 ve -2 dereceleri görecek. Gündüz sıcaklıkları ise 8-9 derece civarında seyredecek. Pazartesi günü benzer bir tablo hakimken, Salı günü sıcaklığın belirgin bir artışla 12 dereceye yükselmesi bekleniyor. Ancak gece dondurucu soğuklar (-1 derece) devam edecek.

