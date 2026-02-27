Hafta sonu sınav var mı? 28 Şubat-1 Mart ÖSYM ve MEB sınav takvimi!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu planlarınız arasında sınav var mı? 28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri, ülke genelinde MEB ve ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar yapılacak. Peki hangi öğrenciler ve adaylar bu sınavlara katılacak, hangi dersler ve sınav türleri söz konusu? Hangi sınavlar 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde yapılacak? Sınav saatleri ve salon bilgileri nasıl öğrenilebilir?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 17:22
HAFTA SONU SINAV VAR MI?

28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar tarihlerinde önemli sınavlar düzenlenecek. Millî Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin sınav takvimine göre, adaylar hem ortaokul-lise hem de yükseköğretim sınavlarına katılacak.

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Öğrenciler ve adaylar, sınav giriş belgelerini kontrol ederek, sınav öncesi gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Sınav takvimi ile ilgili detaylı bilgi, MEB ve ÖSYM'nin resmi web sitelerinden takip edilebilir.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ

1 Mart Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı gerçekleşecek.

1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartı'nı kaybeden, T.C. Kimlik Kartı'nda fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde Ek'te sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 1 Mart 2026 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; Müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

