Haberler Futbol Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için 13 yıla kadar hapis istemi!

Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bu operasyonlar kapsamında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için düzenlenen iddianame açıklandı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 17:59
Futbolda yürütülen bahis soruşturmasında önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Son olarak bu operasyonlar kapsamında Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için düzenlenen iddianame belli oldu. Anadolu Ajansı'nn haberine göre; Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "Futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve tutuklanan şüpheliler hakkındaki iddianamelerin tamamlandığı ve her zanlı hakkında görevli mahkemede ayrı ayrı dava açıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Türk futbolunda şike iddiaları ve toplumun kanayan yarası olan yasa dışı bahis suçlarına karşı kararlı mücadele doğrultusundaki titiz çalışma, bundan sonra yapılması planlanan operasyonlar ile de aralıksız şekilde sürdürülecektir." ifadesine yer verildi.

Hazırlanan iddianamede hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ve Baran Karaman; futbolcular Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Bartu Kaya, İzzet Furkan Malak, Metehan Baltacı, Yunus Emre Tekoğul, Faruk Can Genç, Kadir Kaan Yurdakul, Orkun Özdemir, Alassane Ndao, Abdurrahman Bayram, Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Eyüpcan Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu, Ergün Nazlı, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İlke Tankul, Mert Aktaş, İsmail Karakaş, Tufan Kelleci ve Mert Hakan Yandaş ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilisi Buğra Cem İmamoğulları ve Yandaş'ın kupon yaptırdığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, "şüpheli" olarak yer aldı.

