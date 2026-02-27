CANLI SKOR ANA SAYFA
MEB ortak sınav tarihleri 2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf 2. dönem 1. yazılılar ne zaman?

MEB ortak sınav tarihleri 2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf 2. dönem 1. yazılılar ne zaman?

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan ortak sınav sistemi kapsamında 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıfların 2. dönem 1. yazılı tarihleri öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak ortak yazılı sınavların takvimi MEB’in yayımladığı resmi çalışma takvimi doğrultusunda belirleniyor.

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 16:19
MEB ortak sınav tarihleri 2026: 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf 2. dönem 1. yazılılar ne zaman?

"6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf ortak sınav tarihleri belli oldu mu?" sorusu öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Millî Eğitim Bakanlığı, ölçme değerlendirme sürecinde eşitliği sağlamak amacıyla ortak yazılı uygulamasını sürdürüyor. Sınavların Mart ayında, belirlenen hafta içerisinde uygulanması öngörülüyor. Sınav takvimi illere göre değişmiyor; tüm Türkiye'de aynı tarihte yapılıyor. Sınav tarihleriyle ilgili kesin ve güncel bilgi için MEB duyurularının takip edilmesi önem taşıyor. Peki, 6, 7, 8, 9 ve 10. sınıf 2. dönem 1. yazılılar ne zaman? Ortak sınav sistemi nasıl uygulanıyor? Detaylar haberimizde...

ORTAK SINAV SİSTEMİ NASIL UYGULANIYOR?

Sorular MEB tarafından hazırlanıyor ve okullara gönderiliyor. Değerlendirme ise öğretmenler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu sistemle ölçme ve değerlendirmede standart sağlanması hedefleniyor.

SINAVLAR HANGİ AY YAPILACAK?

MEB takvimine göre sınavların Mart ayı içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Net tarihler resmi yazıyla okullara bildiriliyor.

2. DÖNEM SORU KONU DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ

2. DÖNEM 1. YAZILI ORTAK SINAV TAKVİMİ

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2. Dönem 1. Yazılı Ortak Sınav Takvimi kapsamında sınav tarihleri ve dersler belli oldu. Takvime göre, 7 Nisan 2026 Salı günü 6. sınıf öğrencileri için Türkçe dersi ortak yazılı sınavı yapılacak.

8 Nisan 2026 Çarşamba günü ise 6. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri Matematik dersi ortak yazılı sınavına girecek.

9 Nisan 2026 Perşembe günü 10. sınıf öğrencileri için Matematik ortak yazılı sınavı uygulanacak.

Takvimin son gününde, 10 Nisan 2026 Cuma günü ise 10. sınıf öğrencileri Türk Dili ve Edebiyatı dersi ortak yazılı sınavına katılacak.

Icardi'den geleceğiyle ilgili flaş karar!
G.Saray'ın rakibi belli oldu!
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
İnek sağsın demişti: Zeynep Güneş’i hedef alan Mehmet Emin Korkmaz için hapis istemi
