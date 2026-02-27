CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026 | MEB BİLSEM sınav sonucu

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026 | MEB BİLSEM sınav sonucu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 2026 BİLSEM ön değerlendirme sınav sonuçları için beklenen müjde geldi ve sonuç sorgulama ekranı resmen erişime açıldı! Binlerce ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf öğrencisinin genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında ter döktüğü sınavın ardından, adaylar ve veliler "BİLSEM sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yapılarak ulaşılan BİLSEM sonuç sorgulama sayfası, bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan özel yetenekli öğrencileri belirledi. BİLSEM sınav sonucu sorgulama ekranı, bireysel mülakat takvimi, puan eşikleri ve sonuçlara itiraz süreciyle ilgili tüm kritik detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 10:23
BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026 | MEB BİLSEM sınav sonucu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin gelecekteki dâhilerini belirleyen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre girdiği ön değerlendirme sınavlarının sonuçları, bugün Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden bir üst aşamaya geçip geçmediklerini öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan öğrenciler için mülakat ve bireysel değerlendirme takvimi de netleşmiş oldu. İşte detaylar...

BİLSEM 2026 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını merkezi sistem üzerinden ilan etmektedir. Sonuçları öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunmaktadır:

MEB Resmi İnternet Sitesi: Adaylar, www.meb.gov.tr adresindeki "Duyurular" veya "Sınavlar" sekmesine girerek T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihleri ile sonuç belgesine ulaşabilirler.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi: Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrenci bilgileriyle giriş yaparak "Sınav Bilgileri" veya ilgili duyuru ekranından ön değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilirler. Sonuç ekranında öğrencinin puanı ile birlikte, "Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazandı" veya "Hak Kazanamadı" ibaresi yer alacaktır

MEB BİLSEM sınav sonucu 2026

BİREYSEL DEĞERLENDİRME RANDEVULARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Ön değerlendirme (grup tarama) aşamasında belirlenen baraj puanlarını aşan öğrenciler için süreç, Bireysel Değerlendirme (mülakat ve performans sınavı) aşamasıyla devam edecek. MEB takvimine göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri, genellikle sonuçların açıklanmasını takip eden 7-10 iş günü içerisinde e-Okul sistemi üzerinden duyurulmaktadır. Okul idareleri tarafından da velilere tebliğ edilecek olan bu randevu belgelerinde; sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat net olarak belirtilecektir. Bireysel değerlendirmelerin bahar ayları boyunca (Mart-Haziran arası) kademeli olarak tamamlanması bekleniyor.

2026 BİLSEM SINAV SONULARI | TIKLA-GÖR

BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Açıklanan sonuçlarda bir hata olduğunu düşünen veliler için MEB, belirli bir itiraz süreci tanımaktadır. İtiraz işlemleri şu şekilde yürütülür:

İtiraz Süresi: Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz başvurusu yapılmalıdır.

Başvuru Yeri: İtirazlar, e-İtiraz modülü üzerinden yapılabileceği gibi, yazılı olarak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki BİLSEM Tanılama Sınav Komisyonlarına da sunulabilir.

Ücret ve Dilekçe: İtiraz başvurusu yapılmadan önce, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına belirlenen itiraz ücretinin yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıldıktan sonra hazırlanan dilekçe ile resmi başvuru tamamlanır.

ASpor CANLI YAYIN

Usta yazardan flaş yorum: Ah o ilk maç ah!
F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
DİĞER
Esra Dermancıoğlu sevgilisiyle Nişantaşı turunda! Motosiklet üzerinde neşeli halleri dikkat çekti
Pakistan-Afganistan savaşı resmen başladı! Hindistan ve İran detayı: İsrail mi körüklüyor?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca!
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? İstanbulspor-Alagöz Holding FK maçı ne zaman? 11:15
Esenler Erokspor-Boluspor maçı ayrıntıları! Esenler Erokspor-Boluspor maçı ayrıntıları! 11:07
Alperen 16 sayı attı Rockets, Magic'i yendi Alperen 16 sayı attı Rockets, Magic'i yendi 11:00
Zeynep Sönmez çeyrek finalde! Zeynep Sönmez çeyrek finalde! 10:57
RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! RAMS Başakşehir FK-Tümosan Konyaspor maç bilgileri! 10:43
Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! Ada basını F.Bahçe'yi konuşuyor! 09:47
Daha Eski
Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı detayları! Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı detayları! 09:44
G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! G.Saray'ın yıldızına dev kulüplerden kanca! 09:31
G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor G.Saray'ın rakibi Corendon Alanyaspor 09:22
Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor Beşiktaş'ın rakibi Kocaelispor 09:15
Buruk: Aslında maç zor değildi Buruk: Aslında maç zor değildi 02:04
Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı Başkan Erdoğan, G.Saray’ı kutladı 02:04