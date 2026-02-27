BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı 2026 | MEB BİLSEM sınav sonucu

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin gelecekteki dâhilerini belirleyen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) öğrenci tanılama sürecinde kritik bir eşik daha aşıldı. 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerinin yetenek alanlarına (genel zihinsel, resim, müzik) göre girdiği ön değerlendirme sınavlarının sonuçları, bugün Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile BİLSEM sonuç sorgulama ekranı üzerinden bir üst aşamaya geçip geçmediklerini öğrenebilecekler. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte, başarılı olan öğrenciler için mülakat ve bireysel değerlendirme takvimi de netleşmiş oldu. İşte detaylar...

BİLSEM 2026 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

BİLSEM SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM ön değerlendirme sonuçlarını merkezi sistem üzerinden ilan etmektedir. Sonuçları öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunmaktadır:

MEB Resmi İnternet Sitesi: Adaylar, www.meb.gov.tr adresindeki "Duyurular" veya "Sınavlar" sekmesine girerek T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihleri ile sonuç belgesine ulaşabilirler.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi: Veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden öğrenci bilgileriyle giriş yaparak "Sınav Bilgileri" veya ilgili duyuru ekranından ön değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilirler. Sonuç ekranında öğrencinin puanı ile birlikte, "Bireysel Değerlendirmeye Hak Kazandı" veya "Hak Kazanamadı" ibaresi yer alacaktır

BİREYSEL DEĞERLENDİRME RANDEVULARI NE ZAMAN VERİLECEK?

Ön değerlendirme (grup tarama) aşamasında belirlenen baraj puanlarını aşan öğrenciler için süreç, Bireysel Değerlendirme (mülakat ve performans sınavı) aşamasıyla devam edecek. MEB takvimine göre bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin randevu bilgileri, genellikle sonuçların açıklanmasını takip eden 7-10 iş günü içerisinde e-Okul sistemi üzerinden duyurulmaktadır. Okul idareleri tarafından da velilere tebliğ edilecek olan bu randevu belgelerinde; sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat net olarak belirtilecektir. Bireysel değerlendirmelerin bahar ayları boyunca (Mart-Haziran arası) kademeli olarak tamamlanması bekleniyor.

2026 BİLSEM SINAV SONULARI | TIKLA-GÖR

BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Açıklanan sonuçlarda bir hata olduğunu düşünen veliler için MEB, belirli bir itiraz süreci tanımaktadır. İtiraz işlemleri şu şekilde yürütülür:

İtiraz Süresi: Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde itiraz başvurusu yapılmalıdır.

Başvuru Yeri: İtirazlar, e-İtiraz modülü üzerinden yapılabileceği gibi, yazılı olarak İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki BİLSEM Tanılama Sınav Komisyonlarına da sunulabilir.

Ücret ve Dilekçe: İtiraz başvurusu yapılmadan önce, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına belirlenen itiraz ücretinin yatırılması gerekmektedir. Ücret yatırıldıktan sonra hazırlanan dilekçe ile resmi başvuru tamamlanır.