SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 24 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 24 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto sonuçları açıklandı. 24 Şubat 2026 tarihli çekilişin ardından haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekiliş sonrası binlerce kişi “24 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 21:47
SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 24 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

Süper Loto'da heyecan doruktaydı. 24 Şubat 2026 tarihli çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Haftanın şanslı rakamlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun araştırma yapıyor. Süper Loto çekilişleri haftada iki kez gerçekleştirilirken, büyük ikramiye tutarı her hafta değişebiliyor. 24 Şubat Süper Loto çekilişinde 6 bilen kişi sayısı ve dağıtılan toplam ikramiye miktarı da netleşti. "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu akşam saatleri itibarıyla yanıt buldu. İşte, 24 Şubat Salı Süper Loto kazandıran numaralar...

SÜPER LOTO 24 ŞUBAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, 24 Şubat Salı günü saat 21.30'da gerçekleşti.

6-19-31-39-47-51

24 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SÜPER LOTO 22 ŞUBAT SONUÇLARI

42-30-46-14-55-16

24 Şubat Süper Loto kazanan numaralar

SONRAKİ SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sonraki Süper Loto çekilişi 27 Şubat Perşembe günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango mobil uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Sen Seç modunda, 60 adet Süper Loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.

Sistem Oyunu modunda en az 7, en çok 14 adet numara seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da artırabilirsin.

Süper Loto haftada 3 gün: salı, perşembe ve pazar günleri saat 21.30'da çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Çekilişler, her gün belirlenen saatte millipiyangoonline.com üzerinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanır.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü...
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
Gasperini Beşiktaş'a gelmesine engel oldu! Roma'dan transfere izin çıkmadı...
Kolluk kuvvetleriyle iftar programında Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci ilmek ilmek dokuyoruz
Spalletti: Senaryo değişebilir
G.Saray'ın kamp kadrosu açıklandı!
Okan Buruk konuşuyor | CANLI
21:00
Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı bilgileri
20:30
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü...
20:05
F.Bahçe'de rövanş hazırlıkları
19:54
Juventus-Galatasaray rövanş maçı detayları!
18:46
Spalletti: Senaryo değişebilir
18:16
Kayserispor Norveçli teknik adam ile anlaştı!
13:42
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi şok gelişme! Kenan Yıldız...
14:19
F.Bahçe'de sakat oyuncuların durumu belli oldu!
14:27
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Folcarelli...
15:11
Okan Buruk'un Juventus maçı 11'ini belirledi!
15:16
Anadolu Efes Kızılyıldız'a konuk oluyor
15:23