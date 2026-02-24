Instagram çöktü mü? 24 Şubat Instagram’a neden girilmiyor?

Sosyal medya devi Instagram'da 24 Şubat günü erişim problemleri yaşandığı iddiaları gündeme geldi. Kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken hata mesajları aldıklarını belirtiyor. "Instagram çöktü mü?" sorusu özellikle Twitter (X) ve diğer platformlarda kısa sürede trend oldu. Kullanıcılar gönderi paylaşamadıklarını, DM'lerin gitmediğini ve hikâyelerin yüklenmediğini ifade ediyor. Bu tür kesintiler genellikle teknik altyapı çalışmaları ya da anlık sistemsel yoğunluk nedeniyle yaşanabiliyor. Eğer sorun dünya genelinde ise kısa süre içerisinde platform tarafından düzeltilmesi bekleniyor. Peki, Instagram çöktü mü? İşte cevabı...

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcı raporları Instagram şirketinde mevcut bir problem olmadığına işaret ediyor.

INSTAGRAM'A NEDEN GİRİLMİYOR?

Instagram erişim sorunu yaşanıyorsa öncelikle uygulamanın güncel olup olmadığı kontrol edilmeli, internet bağlantısı test edilmeli ve cihaz yeniden başlatılmalıdır. Instagram son 24 saat içinde rapor ettiği kesintiler: