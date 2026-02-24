CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul hava durumu 25 Şubat: İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı?

İstanbul hava durumu 25 Şubat: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur var mı?

25 Şubat İstanbul hava durumu raporu açıklandı. Haftanın üçüncü gününde dışarı çıkmayı planlayanlar için hava koşulları önem taşıyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul’da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gün içerisinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Vatandaşların özellikle akşam saatlerinde ani yağış ihtimaline karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. İstanbul hava durumu ile ilgili son gelişmeler anlık olarak takip ediliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 20:31
İstanbul hava durumu 25 Şubat: İstanbul’da hava nasıl olacak, yağmur var mı?

25 Şubat İstanbul hava durumu raporu açıklandı. Haftanın üçüncü gününde dışarı çıkmayı planlayanlar için hava koşulları önem taşıyor. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava beklenirken, gün içerisinde kısa süreli sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde serinlik hissedilirken, öğle saatlerinde sıcaklık birkaç derece artabilir. Vatandaşların özellikle akşam saatlerinde ani yağış ihtimaline karşı tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. İstanbul hava durumu ile ilgili son gelişmeler anlık olarak takip ediliyor. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte, 25 Şubat İstanbul hava durumu tahmini...

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 25 Şubat Çarşamba günü hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren yer yer hafif yağmur geçişleri beklenirken, gece boyunca bulutlu hava etkisini sürdürecek. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 10 derece, en düşük sıcaklık ise 6 derece olarak tahmin ediliyor.

Akşam saat 18.00 ile 21.00 arasında sıcaklık 11 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde ise termometreler 7-9 derece aralığına gerileyecek. Nem oranının özellikle gece saatlerinde yüzde 90'ın üzerine çıkması beklenirken, rüzgarın zaman zaman saatte 30-35 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

25 ŞUBAT İSTANBUL HAVA DURUMU

Sabah saatlerinde çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 10 dereceye kadar yükselse de gün genelinde serin hava etkisini sürdürecek. Akşam saatlerine doğru sıcaklık yeniden düşüşe geçecek.

5 günlük tahmine göre İstanbul'da 26 Şubat Perşembe günü sıcaklıkların daha da düşmesi ve yer yer karla karışık yağmur ihtimalinin görülmesi bekleniyor. Cuma ve hafta sonu ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

25 Şubat Çarşamba:
En düşük 6°C, en yüksek 10°C. Nem %55 – %92 aralığında. Rüzgar 16 km/sa. Yağış ihtimali bulunuyor.

26 Şubat Perşembe:
En düşük 1°C, en yüksek 6°C. Nem %61 – %96. Rüzgar 24 km/sa. Karla karışık yağmur bekleniyor.

27 Şubat Cuma:
En düşük 4°C, en yüksek 9°C. Parçalı bulutlu. Rüzgar 14 km/sa.

28 Şubat Cumartesi:
En düşük 3°C, en yüksek 9°C. Parçalı bulutlu, rüzgar 16 km/sa.

01 Mart Pazar:
En düşük 5°C, en yüksek 9°C. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
