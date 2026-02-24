CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler Hatay’da okullar tatil mi? 25 Şubat Çarşamba Hatay’da okul var mı? (Hatay Valiliği açıklaması)

Hatay’da 25 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Özellikle olumsuz hava koşulları ve resmi açıklamalar sonrası “Hatay’da yarın okul var mı?” sorusu gündeme geldi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 20:02
25 Şubat Çarşamba günü Hatay'da okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini aldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Hatay Valiliği tatil kararı aldı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda Valilikler, öğrencilerin güvenliği için eğitime ara verebiliyor. Hatay'da da benzer bir karar alınıp alınmadığı merak ediliyor. Peki, Hatay'da okullar tatil mi? 25 Şubat Çarşamba Hatay'da okul var mı? İşte detaylar...

HATAY HAVA DURUMU

Saatlik hava tahminine göre Salı akşam saatlerinde hava parçalı bulutlu olacak. 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklık 12°C, hissedilen sıcaklık da 12°C seviyesinde. Nem oranı %71, ortalama rüzgar hızı saatte 10 km, maksimum rüzgar hızı ise 33 km/sa olarak tahmin ediliyor. 21.00-24.00 saatleri arasında sıcaklık 10°C'ye düşerken nem oranı %86'ya yükseliyor.

Çarşamba gece yarısından sonra (00.00-03.00) sıcaklık 10°C, nem %91 seviyesinde. 03.00-06.00 saatleri arasında sıcaklık 9°C'ye gerilerken nem oranı %93'e çıkıyor. Sabah saatlerinde (06.00-09.00) hafif yağmur bekleniyor. Bu saat aralığında sıcaklık 12°C, nem %85 ve ortalama rüzgar hızı 8 km/sa.

Çarşamba günü 09.00-12.00 saatleri arasında yağış devam ediyor. Sıcaklık 15°C'ye yükselirken maksimum rüzgar hızı 42 km/sa'ye ulaşıyor. Öğle saatlerinde (12.00-15.00) hava yağmurlu, sıcaklık 17°C ile günün en yüksek seviyesine çıkıyor. Bu saatlerde ortalama rüzgar hızı 22 km/sa, maksimum rüzgar hızı ise 58 km/sa olarak tahmin ediliyor.

Öğleden sonra (15.00-18.00) sıcaklık 14°C'ye düşerken yağış sürüyor. Nem oranı %88. Akşam saatlerinde (18.00-21.00) sıcaklık 13°C, nem %93 ve maksimum rüzgar hızı 45 km/sa. Gece (21.00-24.00) ise yağmur devam edecek, sıcaklık 12°C, nem %93 ve maksimum rüzgar hızı 57 km/sa olacak. Genel olarak Çarşamba günü aralıklı ve yer yer kuvvetli yağış ile birlikte rüzgarlı bir hava bekleniyor.

HATAY'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da 25 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin gelişmeler için Valilik duyurularını takip edebilirsiniz.

25 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

