2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor?

2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor?

“Ramazan Bayramı ne zaman 2026?” sorusu özellikle tatil planı yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Ramazan Bayramı, İslam dünyasında birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı özel günlerden biri olarak kabul ediliyor.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2026 Cuma 22:56 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2026 Pazar 13:07
2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor?

2026 Ramazan Bayramı tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. "2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, hangi gün bitiyor?" sorusu özellikle erken tatil planı yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ramazan ayının sona ermesiyle idrak edilen bu mübarek bayram, İslam âleminde kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularının en yoğun şekilde yaşandığı özel zamanlardan biri olarak kabul ediliyor.

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

2026 yılında Ramazan ayı 19 Mart Perşembe günü tutulacak son oruçla birlikte sona erecek. Müslümanlar, 19 Mart'ta son iftarlarını yaparak Ramazan ayını tamamlayacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve toplam üç gün sürecek. Böylece bayram coşkusu 20-21-22 Mart tarihlerinde yaşanacak.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor

ORUCUN BİTMESİNE KAÇ GÜN KALDI?

Ramazan ayı 19 Mart 2026 tarihinde sona erecek. Mevcut takvime göre Ramazan'ın tamamlanmasına 28 gün bulunuyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar, kalan gün sayısını yakından takip ederken aynı zamanda bayram hazırlıklarını da planlamaya başladı.

2026 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor

2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı Ramazan Bayramı tatili arife günüyle birlikte 3,5 gün olarak takvimde yer alıyor.

  • 19 Mart 2026 Perşembe: Arife Günü (yarım gün tatil)
  • 20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü
  • 21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
  • 22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü

Toplamda 3,5 gün sürecek olan bayram tatilinin 1,5 günü hafta içine denk geliyor. Bu nedenle çalışanlar için resmi tatil planlaması ve olası idari izin kararları da merak konusu olmaya devam ediyor.

