Malatya deprem son dakika! 21 Şubat Malatya'da deprem mi oldu AFAD, Kandilli

Malatya’da sabah saatlerinde tedirgin eden bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Malatya’nın Pütürge ilçesinde, 21 Şubat Cumartesi günü saat 06.43’te bir sarsıntı kaydedildi. Yerin yaklaşık 9.39 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Malatya il merkezinin yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Diyarbakı gibi çevre illerde de hissedildi. Sabahın erken saatlerinde yaşanan sarsıntı nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, yetkililerden hasar durumuna ilişkin ilk açıklamalar gelmeye başladı. Peki, Malatya depreminde son durum ne? İşte bölgedeki son durum ve depremin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 07:01 Güncellema Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 07:06
Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki hareketlilik, bu sabah Malatya'nın Pütürge ilçesinde kendisini hissettirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Sarsıntının odağının yüzeye yakın olması (9.39 km), sarsıntının bölgedeki yerleşim birimlerinde oldukça kuvvetli bir şekilde hissedilmesine neden oldu. Özellikle Pütürge ve çevresindeki kırsal mahallelerde vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıkarken, deprem çevre illerde de hissedilir derecede etkili oldu. İşte Malatya depreminden son dakika bilgileri...

Malatya'da korkutan deprem | 21 Şubat 2026

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen sarsıntının ardından Türkiye'nin iki ana deprem izleme merkezi olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerini paylaştı. AFAD, saat 06.43'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 9.39 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkez üssünü Pütürge'nin Karşıyaka mevkisi olarak belirlerken, büyüklüğü 4.5 olarak teyit etti ancak sarsıntının yerin 5.6 kilometre gibi oldukça sığ bir noktasında gerçekleştiğini bildirdi.

MALATYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının odağının Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki kritik konumu nedeniyle bölgedeki birçok ilde hissedildi. Sarsıntı başta Malatya il merkezi ve ilçeleri olmak üzere, özellikle komşu il Elazığ'da oldukça kuvvetli hissedilirken, Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ın bazı bölgelerinde de vatandaşlar tarafından fark edildi. Depremin yer yüzeyine yakın bir noktada (9.39 km) gerçekleşmesi, sarsıntının şiddetini artırarak çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu.

F.Bahçe'ye dünya yıldızı kanat!
Mağlubiyetin faturası Tedesco'ya kesildi!
Beşiktaş'ta rota yine İngiltere! Transferde beklenmedik hamle...
Telegram üzerinden uyuşturucu ağı! İsmail Hacıoğlu itiraf etti: Sipariş verdim posta kutuma bıraktılar
İspanya'dan F.Bahçeli isim flaş iddia!
Henry'den flaş sözler! Osimhen'i dünya devine önerdi
