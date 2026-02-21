Malatya deprem son dakika! 21 Şubat Malatya'da deprem mi oldu AFAD, Kandilli

Doğu Anadolu fay hattı üzerindeki hareketlilik, bu sabah Malatya'nın Pütürge ilçesinde kendisini hissettirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 06.43'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. Sarsıntının odağının yüzeye yakın olması (9.39 km), sarsıntının bölgedeki yerleşim birimlerinde oldukça kuvvetli bir şekilde hissedilmesine neden oldu. Özellikle Pütürge ve çevresindeki kırsal mahallelerde vatandaşlar tedbir amaçlı sokağa çıkarken, deprem çevre illerde de hissedilir derecede etkili oldu. İşte Malatya depreminden son dakika bilgileri...

MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen sarsıntının ardından Türkiye'nin iki ana deprem izleme merkezi olan AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verilerini paylaştı. AFAD, saat 06.43'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini ise 9.39 kilometre olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise sarsıntının merkez üssünü Pütürge'nin Karşıyaka mevkisi olarak belirlerken, büyüklüğü 4.5 olarak teyit etti ancak sarsıntının yerin 5.6 kilometre gibi oldukça sığ bir noktasında gerçekleştiğini bildirdi.

MALATYA DEPREM HANGİ İLLERDEN HİSSEDİLDİ?

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, sarsıntının odağının Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki kritik konumu nedeniyle bölgedeki birçok ilde hissedildi. Sarsıntı başta Malatya il merkezi ve ilçeleri olmak üzere, özellikle komşu il Elazığ'da oldukça kuvvetli hissedilirken, Adıyaman, Diyarbakır ve Kahramanmaraş'ın bazı bölgelerinde de vatandaşlar tarafından fark edildi. Depremin yer yüzeyine yakın bir noktada (9.39 km) gerçekleşmesi, sarsıntının şiddetini artırarak çevre illerde kısa süreli paniğe neden oldu.