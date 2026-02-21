CANLI SKOR ANA SAYFA
Canlı altın fiyatları | 21 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 21 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Kıymetli madenler piyasasında yükseliş ivmesi hız kesmiyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı, dünkü kazançlarının üzerine yüzde 0,4 daha koyarak 7 milyon 350 bin liraya ulaştı. Yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam eden 'sarı metal', haftanın son işlem gününde rekor seviyelerini tahkim ederken Kapalı Çarşı'da altın fiyatları da yatırımcı ve vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki 21 Şubat gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı'da canlı altın fiyatları ve kur takibi...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2026 Cumartesi 06:53
Canlı altın fiyatları | 21 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Şubat 2026 sabahında piyasalar, altının güçlü duruşuyla güne merhaba dedi. Önceki kapanışını 7 milyon 320 bin lira seviyesinden gerçekleştiren standart altının kilogram fiyatı, yeni işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek 7 milyon 350 bin lira bandına oturdu. Küresel piyasalardaki ons altın hareketliliği ve iç piyasadaki talep dengesiyle şekillenen bu yüzde 0,4'lük artış, altının 'güvenli liman' etiketini bir kez daha perçinledi. Analistler, 7,3 milyon lira üzerindeki kalıcılığın teknik açıdan yeni yükseliş kanallarını tetikleyebileceğine dikkat çekerken, kuyumcu ve yatırımcıların gözü gün boyu sürecek olan volatiliteye çevrilmiş durumda. İşte 21 Şubat Cumartesi canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.182,08 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.183,04 TL

21 ŞUBAT CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,82 (Alış) - 43,83 (Satış)

◼EURO: 51,69 (Alış) - 51,70 (Satış)

◼STERLİN: 59,15 (Alış) - 59,18 (Satış)

Canlı altın fiyatları | 21 Şubat 2026

ALTININ ONS FİYATI 5 BİN 28,4 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 28,4 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 7 milyon 350 bin lira oldu. mBorsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,76, bileşik getirisi yüzde 36,60 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,6577, satışta 43,8326 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,6607, satışta 43,8357 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1800, sterlin/dolar paritesi 1,3504 ve dolar/yen paritesi 154,881 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 düşüşle 71,1 dolardan işlem görüyor.

21 Şubat 2026 Kapalı Çarşı altın fiyatları

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (21 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.182,08₺

Gram Altın Satış: 7.183,04₺

Çeyrek Altın Alış: 12.091,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.263,00₺

Yarım Altın Alış: 24.182,00₺

Yarım Altın Satış: 24.512,00₺

Tam Altın Alış: 46.917,24₺

Tam Altın Satış: 47.876,13₺

Ata Altın Alış: 48.383,40₺

Ata Altın Satış: 49.638,44₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.772,40₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.815,24₺

Gümüş Alış: 119,10₺

Gümüş Satış: 119,18₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 21 Şubat Cumartesi günü saat 06.03 itibarıyla alınmıştır.

