Evde bakım maaşı yattı mı? 2026 Şubat ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Şubat ayının ortalarına yaklaşılırken, evde bakım maaşı alan binlerce vatandaş gözünü ödeme takvimine çevirdi. Her ay düzenli olarak yatırılan destekten yararlanan hak sahipleri, hesaplarına para geçip geçmediğini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı, engelli ya da ağır hasta bireylere evlerinde bakan vatandaşlara sağlanan evde bakım maaşı, 2026 yılında da zamlı tutar üzerinden ödenmeye devam ediyor. Ödemeler genellikle ay ortasından itibaren illere göre kademeli şekilde hesaplara aktarılıyor. "2026 Şubat evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu sıkça araştırılırken, vatandaşlar güncel durumu sorgulamaya devam ediyor. İşte detaylar...

2026 ŞUBAT AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Şubat ayının ikinci yarısıyla birlikte evde bakım maaşı ödemeleri il il hesaplara yatırılmaya başladı. Her ay olduğu gibi bu destek ödemeleri de genellikle 15'i ile ay sonu arasında kademeli olarak hak sahiplerine ulaştırılıyor.

Ödeme takvimi şehirden şehre değişiklik gösterebildiği için vatandaşlar kendi illerindeki güncel durumu yakından takip ediyor. Hak sahipleri, yatırılan tutarı ve ödeme tarihini e-Devlet sistemi üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Böylece destek ödemelerinin hesaplara geçip geçmediği birkaç adımda öğrenilebiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI 2026 NE KADAR OLDU?

2026 yılı itibariyle evde bakım maaşlarına zam gelirken, güncel tutar ise merak ediliyor. 2026 yılı için belirlenen sosyal destek kapsamında, aylık gelir sınırı 18.716 TL olarak açıklandı. Bu kriterin altında gelire sahip olan ve başvuru şartlarını karşılayan vatandaşlar destek ödemesinden yararlanmaya devam edecek.

Ocak-Temmuz dönemini kapsayan altı aylık süreçte hak sahiplerine her ay 13.878 TL ödeme yapılacak. Böylece toplamda 83.268 TL'lik bir destek sağlanmış olacak. Gelir şartını karşılayan ve gerekli belgeleri tamamlayan kişiler için ödemeler düzenli şekilde hesaplara yatırılmayı sürdürecek.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı ödemelerini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebiliyor. Sisteme T.C. kimlik numarası ve kişisel şifre ile giriş yapıldıktan sonra "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti aracılığıyla güncel ödeme bilgilerine ulaşmak mümkün oluyor.

Hak sahipleri, ödemelerinin yatırılıp yatırılmadığını ve detaylarını ilgili sorgulama ekranından hızlıca öğrenebiliyor. Böylece il il ödeme takibini zahmetsiz şekilde yapmak mümkün hale geliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Evde bakım maaşı ödemeleri Türkiye genelinde iller bazında etap etap hesaplara aktarılmaya başladı. Ödeme süreci her şehirde farklı günlerde tamamlanırken, güncel bilgiler resmi sorgulama kanalları aracılığıyla paylaşılıyor.

Hak sahipleri, maaşlarının yatırılıp yatırılmadığını ve ödeme tarihini e-Devlet Kapısı üzerinden kolayca kontrol edebiliyor. Sisteme giriş yapan vatandaşlar, birkaç adımda ödeme durumuna dair tüm detaylara ulaşabiliyor.