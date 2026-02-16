Canlı altın fiyatları | 16 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Canlı altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Kapalı Çarşı’da gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2026 Pazartesi 08:03
CANLI ALTIN FİYATLARI | Kapalı Çarşı altın fiyatları 16 Şubat 2026 Pazartesi günü yatırımcıların gündeminde. "Bugün gram altın ne kadar?" sorusu en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Piyasalardaki dalgalanma sonrası gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kuruna bağlı olarak yön buluyor. Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları da anlık değişim gösteriyor. Canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı güncel alış-satış tablosu haberimizde.

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.022,01 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.023,14 TL

16 ŞUBAT PAZARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,71 (Alış) - 43,73 (Satış)

◼EURO: 51,87 (Alış) - 51,95 (Satış)

◼STERLİN: 59,62 (Alış) - 59,73 (Satış)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (16 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.022,27₺

Gram Altın Satış: 7.023,14₺

Çeyrek Altın Alış: 11.857,00₺

Çeyrek Altın Satış: 11.952,00₺

Yarım Altın Alış: 23.714,00₺

Yarım Altın Satış: 23.905,00₺

Tam Altın Alış: 47.010,63₺

Tam Altın Satış: 47.971,27₺

Ata Altın Alış: 48.479,71₺

Ata Altın Satış: 49.737,08₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.690,48₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.731,61₺

Gümüş Alış: 106,41₺

Gümüş Satış: 106,55₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 16 Şubat Pazartesi günü saat 06.40 itibarıyla alınmıştır.

