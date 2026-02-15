Akdeniz'de deprem! 15 Şubat Akdeniz’de deprem mi oldu?

15 Şubat günü Akdeniz'de meydana gelen deprem sonrası son dakika gelişmeleri yakından izleniyor. Özellikle sahil kentlerinde hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı. Akdeniz depremi saat kaçta oldu ve kaç şiddetinde gerçekleşti? AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son depremler listesinde depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği yer alıyor. Vatandaşlar, 15 Şubat Akdeniz depremi ile ilgili en güncel bilgileri resmi kurumların internet siteleri üzerinden takip etmeye devam ediyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde saat 00.20'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.