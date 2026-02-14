CANLI SKOR ANA SAYFA
Canlı altın fiyatları | 14 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Canlı altın fiyatları | 14 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

Altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMKTP) verilerine göre, standart altının kilogram fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0,8 oranında değer kaybederek 7 milyon 250 bin liraya geriledi. Altın piyasasında hafta sonu kayıpla başlarken, yatırımcılar "Altın fiyatları neden düşüyor?" sorusuna yanıt arıyor. Kapalı Çarşı'da 14 Şubat Cumartesi günü altın alış ve satış fiyatları merak ediliyor. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ve güncel altın piyasası verileri ile günün öne çıkan rakamları...

Giriş Tarihi: 08 Şubat 2026 Pazar 06:50 Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:52
Canlı altın fiyatları | 14 Şubat 2026 Kapalı Çarşı bugün gram altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI | Haftanın son işlem gününde altın piyasasında satıcılı bir seyir hakim oldu. KMKTP bünyesinde gerçekleşen işlemlerde standart altının kilogram fiyatı, önceki gün gerçekleşen 7 milyon 310 bin liralık kapanış değerinin altına sarkarak 7 milyon 250 bin lira seviyesinden günü tamamladı. Toplamda 14,4 milyar lirayı aşan bir işlem hacminin gerçekleştiği piyasada, 2 tondan fazla altın el değiştirdi. Küresel piyasalardaki kar realizasyonları ve ons tarafındaki dalgalanmaların iç piyasaya yansıması olarak değerlendirilen bu düşüş, özellikle büyük çaplı yatırımcıların odağında yer alıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 14 Şubat Cumartesi Kapalı Çarşı'da altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 7.075,01 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 7.075,98 TL

14 ŞUBAT CUMARTESİ CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 43,72 (Alış) - 43,73 (Satış)

◼EURO: 51,91 (Alış) - 51,93 (Satış)

◼STERLİN: 59,69 (Alış) - 59,74 (Satış)

Canlı altın fiyatları 14 Şubat 2026

Altının ons fiyatı 5 bin 11 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda haftan kapanışı itibarıyla 5 bin 11 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 düşüşle 7 milyon 250 bin lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,05, bileşik getirisi yüzde 35,78 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,5128, satışta 43,6872 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,5397, satışta 43,7142 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1865, sterlin/dolar paritesi 1,3634 ve dolar/yen paritesi 153,051 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,1 düşüşle 67,2 dolardan işlem görüyor.

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (14 ŞUBAT 2026)

Gram Altın Alış: 7.075,01₺

Gram Altın Satış: 7.075,98₺

Çeyrek Altın Alış: 11.948,00₺

Çeyrek Altın Satış: 12.101,00₺

Yarım Altın Alış: 23.897,00₺

Yarım Altın Satış: 24.203,00₺

Tam Altın Alış: 46.692,21₺

Tam Altın Satış: 47.675,45₺

Ata Altın Alış: 48.151,34₺

Ata Altın Satış: 49.430,38₺

22 Ayar Bilezik Alış: 6.671,24₺

22 Ayar Bilezik Satış: 6.746,42₺

Gümüş Alış: 108,20₺

Gümüş Satış: 108,35₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 14 Şubat Cumartesi günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.

