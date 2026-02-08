İkinci ara tatil ne zaman? 2026 Mart ara tatili hangi gün? MEB takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılı MEB takvimiyle birlikte mart ayındaki ara tatilin tarihi netleşti. Yarıyıl tatilinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, ikinci dönem ara tatilinin ne zaman yapılacağını yakından takip ediyor. Resmi takvime göre Ramazan Bayramı'nı da kapsayan bu ara tatil, toplam 9 gün sürecek ve aileler için önemli bir planlama fırsatı sunacak. Öte yandan ikinci ara tatilin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündemdeki yerini korurken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklamaları bu konuda dikkatle izleniyor. İşte, 2026 Mart ara tatili hakkında merak edilenler...

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin açıkladığı resmi takvime göre, okullar 26 Haziran 2026 Cuma günü yaz tatiline girecek. İkinci dönem ara tatili ise 16–20 Mart 2026 tarihleri arasında uygulanacak. Öğrenciler, 13 Mart Cuma günü derslerin sona ermesiyle tatile çıkacak ve 23 Mart Pazartesi günü yeniden sınıflarına dönecek.

Bu ara tatilin Ramazan Bayramı ile çakışması dikkat çekiyor. Bayram arifesi 19 Mart Perşembe'ye, bayramın ilk günü ise 20 Mart Cuma'ya denk geliyor. Hafta sonuyla birleşen bu takvim sayesinde öğrenciler ve aileler, daha uzun ve verimli bir dinlenme süresi elde etme imkanı bulacak.

ARA TATİL KALDIRILACAK MI?

Veliler ve öğretmenlerden yoğun talep geldiğini ve tatil sonrası öğrencilerin okullara adaptasyon sorunu yaşadığını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bu konuda velilerden çok talep geliyor... Öğretmenlerimiz 'ara tatil sonrası çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor' diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz" dedi.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TATİLLERİ

Öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından takip edilen 2025-2026 eğitim öğretim yılı tatilleri şu şekilde:

Okulların Açılışı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci Dönem Ara Tatili: 10 - 14 Kasım 2025

Yarıyıl Tatili: 19 - 30 Ocak 2026

İkinci Dönem Ara Tatili: 16 - 20 Mart 2026

Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma