9 Şubat Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul hava durumu

Pazar günü yağmurun etkisini gösterdiği İstanbul'da, 9 Şubat Pazartesi günü havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Yeni haftanın ilk gününde işe, okula ve dışarıya çıkacak vatandaşlar, İstanbul hava durumunu araştırmaya devam ediyor. Özellikle, "9 Şubat Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul hava durumu...

Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 00:09
Hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da, yeni haftanın ilk günü için hava durumu merak konusu oldu. 9 Şubat Pazartesi günü işe ve okula gidecek olan İstanbullular, günün nasıl geçeceğini öğrenmek için tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle "Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı?" sorusu sıkça araştırılıyor. İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul için beklenen hava koşullarına dair öne çıkan bilgiler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da belirli aralıklarla yağmur yağışı bekleniyor. Çok bulutlu havanın etkisini göstereceği günde, 18.00-24.00 saatleri arasında hafif sağanak yağış tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul hava durumu şu şekilde:

