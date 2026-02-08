9 Şubat Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı? İstanbul hava durumu

Hafta sonu yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul'da, yeni haftanın ilk günü için hava durumu merak konusu oldu. 9 Şubat Pazartesi günü işe ve okula gidecek olan İstanbullular, günün nasıl geçeceğini öğrenmek için tahminleri yakından takip ediyor. Özellikle "Pazartesi İstanbul'da yağmur var mı?" sorusu sıkça araştırılıyor. İşte 9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul için beklenen hava koşullarına dair öne çıkan bilgiler…

9 ŞUBAT PAZARTESİ İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, 9 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da belirli aralıklarla yağmur yağışı bekleniyor. Çok bulutlu havanın etkisini göstereceği günde, 18.00-24.00 saatleri arasında hafif sağanak yağış tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ

9 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul hava durumu şu şekilde: