Akdeniz'de deprem oldu! Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AKDENİZ DEPREM | AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, 9 Şubat Pazartesi günü Akdeniz'de deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından, depremin merkez noktası ve büyüklüğü netleşmeye başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar, "Deprem az önce nerede oldu?" ve "Akdeniz'de kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD tarafından açıklanan son deprem verilerine dair öne çıkan ayrıntılar…

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Bölgede yaşanan sarsıntının 5.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.