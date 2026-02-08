CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Akdeniz'de deprem oldu! Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

Akdeniz'de deprem oldu! Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AFAD, 9 Şubat Pazartesi günü Akdeniz'de deprem meydana geldiğini açıkladı. Çevre illerden hissedilen sarsıntı hakkında detaylar belli olurken, depremin merkez üssü ve şiddeti araştırılıyor. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar ise "Az önce deprem nerede oldu?" ve "Akdeniz'de kaç şiddetinde deprem oldu?" gibi soruları arama motorlarına yazmayı sürdürüyor. İşte, AFAD son depremler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2026 Pazartesi 00:27
Akdeniz'de deprem oldu! Hangi iller hissetti? Merkez üssü neresi? AFAD deprem

AKDENİZ DEPREM | AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, 9 Şubat Pazartesi günü Akdeniz'de deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntının ardından, depremin merkez noktası ve büyüklüğü netleşmeye başladı. Yaşanan gelişmeler sonrası vatandaşlar, "Deprem az önce nerede oldu?" ve "Akdeniz'de kaç şiddetinde deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD tarafından açıklanan son deprem verilerine dair öne çıkan ayrıntılar…

AKDENİZ'DE KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

AFAD, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Bölgede yaşanan sarsıntının 5.67 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken, depremin çevre illerden de hissedildiği aktarıldı.

Akdeniz deprem

ASpor CANLI YAYIN

Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki!
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
CHP’de istifa depremi! Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan partiden ayrıldı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Deniz G.Saraylı, F.Bahçe'de oynamaz!"
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! Beşiktaş'tan maç sonu penaltı tepkisi! 23:48
Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! Rıza Kayaalp mindere altın madalya ile geri döndü! 23:14
Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... Pereira: Kazanmaya yakın oluyoruz ama... 23:09
Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! Hyeon-gyu Oh'tan enfes röveşata golü! 22:40
A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! A. Madrid'e evinde Real Betis şoku! 22:33
Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! Sergen Yalçın'dan maç sonu flaş tepki! 22:28
Daha Eski
Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! Yüksel Sarıçiçek altın madalya kazandı! 22:24
Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... Junior Olaitan: Beşiktaş'ta oynuyorsanız... 22:21
Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! Hyeon-gyu Oh: Bu kulüpte oynadığım için gururluyum! 22:16
Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı detayları 22:12
Inter deplasmanda farklı galip! Inter deplasmanda farklı galip! 22:02
Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'a takıldı! 21:58