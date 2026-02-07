İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi: 7-8 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
7-8 Şubat İstanbul elektrik kesintisi araştırmaları hız kazandı. BEDAŞ sorumluluk alanında yer alan bazı ilçelerde planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Vatandaşlar ise "Elektrik kesintisi ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor. BEDAŞ tarafından paylaşılan kesinti programına göre, çalışmalar tamamlandıkça elektrik hizmeti yeniden sağlanacak. Peki, 7-8 Şubat İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 20:56 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 13:10
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, BANU, BEHRA, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, HASTÜRK, KOCA YUSUF, MAVİGÖL, METEHAN, MUKADDES, NAKIŞ, NAZENDE, NURDAN, NURSEDA, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, SARAY BOSNA, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SILA, SÜMELA, TOMRUKÇU, TOPLUM, TUNCAY, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YILDIZBOSTANI, YÜCE, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, İSMET İNÖNÜ sk / MAVİGÖL mah ADATEPE, AKŞİT, ATALAY, KUM, YEŞİL YALI sk bölgelerinde 06/02/2026 00:00:00 - 06/02/2026 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah BOYALIK, FİRDEVS, HARMANLAR, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah OSMANLI, SAZLIBOSNA YOLU sk // BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAMLAR mah 2828., 2829., 2831., 2836. ÇIKMAZ, DEĞERMİHİÇ, GONCA, GİRİT ÇIKMAZI, KARATAYLAR ÇİFTLİK YOLU, TERKOS ALTINŞEHİR YOLU sk bölgelerinde 06/02/2026 10:00:00 - 06/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -ÇOBANÇESME mah sk / ÇOBANÇEŞME mah sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİSTAN, BAL, BAYKUŞ, GÜLNUR, HARPUT, KOCATEPE, MODA, MUHABBET, NALAN, SARRAF, SAYDAM, SAYGIN, SEHER, SEMRA, SÜNGER, SÜVARİ, TATAR, YAKAMOZ, ZİYA GÖKALP, ÇAĞRI, ŞARK, ŞENYURT sk / KAVAKLI mah DUMLUPINAR, EMİN, ENES, KINALIKUZU, ÇINARLI sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 9 EYLÜL, ALAGEYİK, AYSEN, BATI TRAKYA, BAĞIMSIZLIK, BEDESTEN, BİLİM, DEDE EFENDİ, DİLARA, ELEM, ERTUĞRULGAZİ, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, KAVAKLI, MARTI, NEŞE, NİNE, ORHANGAZİ, PETROL, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇEKMECE, ÇETİK, ÇİMEN, İLKNUR, İSTANBUL sk bölgelerinde 06/02/2026 14:00:00 - 06/02/2026 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah ADNAN KAHVECİ, BAHAR 1, BİLLUR 1, OSMANGAZİ sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah ANAFARTALAR, BURAK, DEFNE, GÜNEŞ 1, KALENDER, ORKİDE, PARMAKSIZ, SAKIN, SEDEF, YAĞMUR sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ŞENSOY sk / KUMBURGAZ mah İNÖNÜ 3 sk / MİMAROBA mah AKDOĞAN, AKDUMAN, AKDİL, CEREM, D-100 KARAYOLU, DOSTELİ, MUSTAFA KEMAL, SİNAN, YAŞAMAK, ZÜMRÜT 2, ÇARMIKLI, ÜLGE, ŞEHİT YZB. TEYYARECİ AHMET CEMAL sk / SİNANOBA mah ERTEKİN sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah ARI, BALABAN 1, BAŞAR 3, BİTEK, EFKAN, EGE 1, ELA, GÜNTEKİN, ITIR, KARABATAK, KETENKUŞU, KORKUT, KOTAN, LEYLEK 1, MELDA, NARİN 1, TRAKYA, YAZICI, YENİKÖY, İCLAL sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1311., 3.LALE, ERLER, HABİL, KAYALI, MUAMMER AKSOY sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, SÜVARİ, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.ŞEN, 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, KALE, MASLAK ÇEŞME, PİRSULTAN, YASİN, ÇOBAN, İSTİKLAL sk bölgelerinde 06/02/2026 10:00:00 - 06/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.ORHAN GAZİ, AKARSU, ERTEKİN, ORAL sk bölgelerinde 06/02/2026 10:00:00 - 06/02/2026 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, KORE ŞEHİTLERİ, MİTHAT ULU ÜNLÜ sk bölgelerinde 06/02/2026 09:00:00 - 06/02/2026 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ARPA SUYU, BİLGİÇ, ERGENEKON, KAZIM ORBAY, MEZARLIK ÇIKMAZI, SADIK ŞENDİL sk / DUATEPE mah AVUKAT, BOZKURT, KUYULUBAĞ, LALA ŞAHİN, YEMİŞLİ BAHÇE, ÇOBANOĞLU, ŞAHADET, ŞAHAP sk bölgelerinde 06/02/2026 15:00:00 - 06/02/2026 23:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

