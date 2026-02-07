CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? soruları Müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 20:13 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 Cumartesi 13:10
İlk sahur ne zaman? 2026 Ramazan ne zaman başlıyor?

2026 Ramazan ne zaman başlıyor, ilk sahur hangi gün? soruları, Ramazan ayı öncesinde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Ramazan ayının başlangıcı, İslam takviminde yer alan hicri ay döngüsüne göre belirleniyor. Bu nedenle Ramazan ayı, miladi takvimde sabit bir tarihe denk gelmiyor ve her yıl farklı günlerde başlıyor.

İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının başlangıcı, hicri takvime göre belirleniyor. Buna göre ilk sahur 17 Şubat 2026 Salı gecesi, ilk oruç ise 18 Şubat 2026 Çarşamba günü tutulacak.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından büyük bir sevinçle karşılanan Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Üç gün sürecek olan bayram, hafta sonu ile birleşerek vatandaşlara hem manevi hem de sosyal açıdan keyifli bir dinlenme fırsatı sunacak.

RAMAZAN KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yılında Ramazan ayı 29 gün sürecek. Ramazan ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe ile sona erecek. Bu tarihte son oruç tutulacak, ardından Ramazan Bayramı başlayacak. Ramazan ayı boyunca imsak, sahur ve iftar vakitleri, Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiye takvimi üzerinden il ve ilçelere göre takip edilebilecek.

KADİR GECESİ 2026 YILINDA NE ZAMAN?

İslam dünyasında büyük öneme sahip olan ve "bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi, 2026 yılında 14 Mart Cumartesi gecesi idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gece, Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Müslümanlar için dua, ibadet ve tövbe açısından önemli bir fırsat sunacak.

Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı!
İşte Duran ayrılığının perde arkası
DİĞER
Şampiyonlar Ligi gol krallığı yarışında son durum! Victor Osimhen kaçıncı sırada?
İstanbul'da Orta Doğu masası! Başkan Erdoğan davet etti: Ürdün Kralı II. Abdullah Türkiye'ye geliyor
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Edson Alvarez krizi!
Sacha Boey transferinde ilginç gerçek!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Duran ayrılığının perde arkası İşte Duran ayrılığının perde arkası 12:36
Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? Newcastle United-Brentford maçı ne zaman? 12:34
Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? Burnley-West Ham United maçı saat kaçta? 12:26
Milli güreşçiden gümüş madalya! Milli güreşçiden gümüş madalya! 12:15
İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! İspanya'da gündem Arda'nın test sonuçları! 12:12
Fulham-Everton muhtemel 11'ler! Fulham-Everton muhtemel 11'ler! 12:04
Daha Eski
Arsenal-Sunderland maçı detayları! Arsenal-Sunderland maçı detayları! 11:46
Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! Wolverhampton-Chelsea maç bilgileri! 11:36
G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! G.Saray, o transferi elinden kaçırdı! 11:27
Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? Bournemouth-Aston Villa maçı hangi kanalda? 11:12
Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! Galatasaray, Frattesi'yi 6 maçla kaçırdı! 11:03
Manchester United-Tottenham maçı detayları! Manchester United-Tottenham maçı detayları! 11:00