9 Şubat’ta elektrikler gidecek mi? 72 saat elektrik kesintisi iddiası!

9 Şubat elektrik kesintisi iddiaları, sosyal medyada hızla yayılırken The Simpsons dizisi yeniden gündeme geldi. Dizinin geçmiş bölümlerinden çıkarılan yorumlarla ortaya atılan "72 saat elektrik kesintisi" iddiasının, resmî kurumlarca doğrulanmış bir dayanağı bulunmuyor. Elektrik kesintileriyle ilgili en doğru bilgiler, ilgili dağıtım şirketlerinin duyurularında ve resmî kanallarda paylaşılıyor.

9 ŞUBAT'TA ELEKTRİKLER GİDECEK Mİ?

Simpsonlar dizisinin bazı bölümlerine dayandırılan 72 saatlik elektrik kesintisi iddiası, yeniden gündeme geldi. Yetkililerden konuyla ilgili herhangi bir resmî açıklama yapılmadı. Resmî kaynaklar dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi öneriliyor.

9 ŞUBAT ELEKTRİK KESİNTİSİ İDDİALARI DOĞRU MU?

Sosyal medyada paylaşılan gönderilerde, The Simpsons dizisinden alınmış izlenimi verilen görsellerin kullanılması dikkat çekti. Ancak yapılan incelemelerde bu görsellerin önemli bir kısmının yapay zekâ ile oluşturulduğu ve dizinin orijinal bölümleriyle örtüşmediği belirlendi.

"Simpsonlar elektrik kesintisini bildi mi?" iddiası üzerine yapılan açık kaynak taramalarında, dizinin hiçbir bölümünde 9 Şubat 2026, 72 saat sürecek bir elektrik kesintisi ya da buna benzer küresel bir olayın yer almadığı ortaya çıktı. Ayrıca AA Teyit Hattı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde de sosyal medyada dolaşıma sokulan görsellerin çizgi diziye ait olmadığı, yapay zekâ destekli içerikler olduğu tespit edildi. Dizinin bugüne kadar yayınlanan tüm bölümleri incelendiğinde, söz konusu iddiaları doğrulayan herhangi bir sahneye rastlanmadığı vurgulandı.