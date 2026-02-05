TOKİ Kahramanmaraş kura sonuçları: 5 Şubat 2026 e-Devlet isim listesi sorgula

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projesinde takvimler bugün Kahramanmaraş'ı gösterdi. 5 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde noter huzurunda başlayan çekilişle, şehir genelinde inşa edilecek 8 bin 195 sosyal konutun hak sahipleri tek tek ilan edildi. Şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan ve on binlerce Maraşlı vatandaşın ekran başında takip ettiği kura töreninde, asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda çekilen kürelerle netleşti. Kura işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kesinleşen isim listeleri, sorgulama ekranlarına yansımaya başladı. İşte TOKİ Kahramanmaraş kura çekiliş sonuçları...

KAHRAMANMARAŞ TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Kahramanmaraş'ta noter huzurunda tamamlanan çekilişin ardından, hak sahibi olup olmadığını merak eden vatandaşlar için sorgulama ekranları erişime açıldı. Kura sonuçlarını ve asil/yedek isim listesini öğrenmek için iki güvenilir kanal bulunuyor:

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama:En hızlı ve resmi yöntem e-Devlet üzerinden yapılan sorgulamadır. Adımları şu şekilde izleyebilirsiniz:

turkiye.gov.tr adresine gidin veya e-Devlet mobil uygulamasını açın.

T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı" yazın ve sunulan hizmetler arasından "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda Elazığ projesi için başvurunuzun sonucunu (Asil, Yedek veya Hak Sahibi Olamadı) anında görebilirsiniz.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ'nin kendi web sitesi üzerinden de isim listelerine ulaşmak mümkün:

www.toki.gov.tr adresine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan "Satış ve Kura" sekmesi altındaki "Kura Sonuçları" bölümüne tıklayın.

Burada yer alan "Hak Sahibi Kimlik No" alanına bilgilerinizi girerek sorgulama yapabilir veya ilçe bazlı yayınlanan PDF isim listelerini indirerek kontrol sağlayabilirsiniz.

KAHRAMANMARAŞ TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 8 bin 195 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Merkez Dulkadiroğlu,Onikişubat 4800 konut | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Afşin 600 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Andırın 50 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Çağlayancerit 30 |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Ekinözü 35 |Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Elbistan 1500 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Göksun 180 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Nurhak 250 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Pazarcık 400 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın

Türkoğlu 350 | Asil ve yedek isim listesi için tıklayın