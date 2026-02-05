CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları: 2026 TOKİ Afyon isim listesi sorgulama

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları: 2026 TOKİ Afyon isim listesi sorgulama

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde, Afyonkarahisar'da kura heyecanı yaşandı! TOKİ 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Afyonkarahisar genelinde inşa edilecek toplam 4 bin 370 konutun hak sahipleri, 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlendi. Merkezden Şuhut’a, Bolvadin’den Sandıklı’ya kadar on binlerce başvurunun yapıldığı kura maratonunun ardından asil ve yedek isim listeleri yayınlandı. İşte e-Devlet ve TOKİ sorgulama ekranı ve Afyonkarahisar TOKİ kura sonuçları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 14:18 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 14:21
TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları: 2026 TOKİ Afyon isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi tüm hızıyla devam ediyor. 5 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda noter huzurunda başlayan çekilişle, şehir genelinde inşa edilecek 4 bin 370 sosyal konutun yeni sahipleri belli oldu. Salonu dolduran yüzlerce vatandaşın ve ekran başındaki on binlerin nefeslerini tutarak takip ettiği çekilişte; Merkez, Sinanpaşa, Emirdağ ve Dinar gibi pek çok ilçede konutlar sahiplerini buldu. Şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, arama motorlarında sorgulanan TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları haberimizde...

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA sonucu sorgula | e-DEVLET

TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Afyonkarahisar kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için şu yöntemler kullanılabilir:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet resmi internet adresinden (yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz) T.C. kimlik numaranız ile giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden sonucunuzu anında görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Web Sitesi:

toki.gov.tr ana sayfasındaki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak ilçe bazlı yayınlanan PDF listelerini inceleyebilirsiniz.

Canlı Yayın Kaydı:

Çekiliş anını tekrar izlemek ve isimleri tek tek duymak isterseniz TOKİ'nin resmi YouTube kanalındaki 5 Şubat 2026 tarihli yayını takip edebilirsiniz.

2026 TOKİ Afyon isim listesi sorgulama

AFYONKARAHİSAR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 4 bin 370 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

  • Çobanlar: 80 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Çobanlar Kocaöz: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Dazkırı: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Dinar: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Dinar Haydarlı: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Dinar Tatarlı: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Emirdağ: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Emirdağ Gömü: 103 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Emirdağ Davulga: 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Evciler Gökçek: 47 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Hocalar: 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • İhsaniye: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • İhsaniye Döğer: 163 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • İhsaniye Gazlıgöl: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • İhsaniye Kayıhan: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • İhsaniye Yaylabağı: 63 konut (Kura çekilmeyecek, tüm başvurular hak sahibi)

  • İscehisar: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • İscehisar Seydiler: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sandıklı: 190 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sandıklı Akharım: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Akören: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Düzağaç: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Kılıçarslan: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Kırka: 35 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Küçükhüyük: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Serban: 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sinanpaşa Tınaztepe: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Sultandağı: 60 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

  • Şuhut: 150 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

