TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları: 2026 TOKİ Afyon isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi tüm hızıyla devam ediyor. 5 Şubat 2026 sabah saat 11.00 itibarıyla Afyonkarahisar Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda noter huzurunda başlayan çekilişle, şehir genelinde inşa edilecek 4 bin 370 sosyal konutun yeni sahipleri belli oldu. Salonu dolduran yüzlerce vatandaşın ve ekran başındaki on binlerin nefeslerini tutarak takip ettiği çekilişte; Merkez, Sinanpaşa, Emirdağ ve Dinar gibi pek çok ilçede konutlar sahiplerini buldu. Şeffaflık ilkesi gereği TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası, arama motorlarında sorgulanan TOKİ Afyonkarahisar kura sonuçları haberimizde...

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA sonucu sorgula | e-DEVLET

AFYONKARAHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Afyonkarahisar kura çekimi sonrası hak sahibi olup olmadığınızı öğrenmek için şu yöntemler kullanılabilir:

e-Devlet Kapısı: e-Devlet resmi internet adresinden (yukarıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz) T.C. kimlik numaranız ile giriş yaparak "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" hizmetinden sonucunuzu anında görebilirsiniz. TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr ana sayfasındaki "Kura Sonuçları" sekmesine tıklayarak ilçe bazlı yayınlanan PDF listelerini inceleyebilirsiniz. Canlı Yayın Kaydı: Çekiliş anını tekrar izlemek ve isimleri tek tek duymak isterseniz TOKİ'nin resmi YouTube kanalındaki 5 Şubat 2026 tarihli yayını takip edebilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR TOKİ ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ

Kura çekiminde belirlenen 4 bin 370 asil hak sahibinin yanı sıra, projedeki konut sayısının belirli bir yüzdesi kadar (genellikle %5 veya %10) yedek aday da seçildi. Asil adayların haklarından vazgeçmesi veya şartları sağlamaması durumunda, konut alma sırası bu yedek adaylara geçecek.

Çobanlar: 80 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Çobanlar Kocaöz: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Dazkırı: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Dinar: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Dinar Haydarlı: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Dinar Tatarlı: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Emirdağ: 200 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Emirdağ Gömü: 103 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Emirdağ Davulga: 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Evciler Gökçek: 47 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Hocalar: 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

İhsaniye: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

İhsaniye Döğer: 163 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

İhsaniye Gazlıgöl: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

İhsaniye Kayıhan: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

İhsaniye Yaylabağı: 63 konut (Kura çekilmeyecek, tüm başvurular hak sahibi)

İscehisar: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

İscehisar Seydiler: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sandıklı: 190 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sandıklı Akharım: 79 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Akören: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Düzağaç: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Kılıçarslan: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Kırka: 35 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Küçükhüyük: 63 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Serban: 50 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sinanpaşa Tınaztepe: 100 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN

Sultandağı: 60 konut | Asil ve yedekler isim listesi için TIKLAYIN