BİM'de bu Cuma dev kampanya: 6 Şubat 2026 aktüel ürünler listesi

BİM Aktüel kataloğu ile 6 Şubat Cuma gününden itibaren geçerli olacak dev indirim dönemi başlıyor. Teknoloji tutkunları için 55 inç Onvo ve 43 inç Dijitsu Google TV modelleri öne çıkarken, mutfağını yenilemek isteyenler için Kumtel ankastre setler, çay makineleri ve blenderlar dikkat çekici fiyatlarla satışa sunuluyor. Sevgililer Günü öncesi kalpli cam kupalar, şık sunum setleri ve hediyelik aksesuarların yanı sıra; kışlık tekstil ürünleri, pijama takımları ve hobi malzemeleriyle dolu dolu bir liste hazırlayan BİM, her bütçeye uygun geniş bir ürün yelpazesini müşterileriyle buluşturmaya hazırlanıyor. İşte Bim 6 Şubat Cuma aktüel ürünler kataloğu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2026 Perşembe 11:27
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.900 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 9.500 TL
Arzum İstasyon Ütü: 3.450 TL
Közde Sütlü Türk Kahve Makinesi: 1.590 TL
KeySmart Personal Blender: 999 TL

55 İnç Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
43 İnç Full HD Google TV: 9.290 TL
HAVIT Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık: 749 TL
Dijital Kamera ve Fotoğraf Makinesi: 1.750 TL
Polosmart Yaka Mikrofonu: 649 TLAkıllı Saat: 299 TL

3'lü Yumak Çeşitleri: 149 TL
3'lü Star Yumak: 99 TL
Jogger Pantolon: 379 TL
Sweatshirt: 369 TL
İnce Görünümlü İçi Polar Külotlu Çorap: 299 TL

Cam Kupa: 169 TL
Cam Fiyonk Desenli Kapaklı Kase: 129 TL
Kalp Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz: 199/179/149 TL
Boncuk Kulplu Kalpli Kupa: 189 TL
Kalp Desenli Cam Pipet Seti: 99 TL

Tek Fiyat Plastik Ürünler: 49 TL
2 Katlı Çekmeceli Düzenleyici: 169 TL
Pratik Yumurtalık: 129 TL
Basmalı El Rondosu: 229 TL
Bölmeli Yemek Taşıma Kabı: 319 TL

Point 88-İnce Keçe Uçlu Kalem: 179 TL
Gold Fotoğraf Çerçevesi: 149 TL
Dekoratif Aydınlatma: 179 TL
Sticker Çeşitleri: 39 TL
Kalp Şekilli Kadife Çerçeve: 129 TL
Şekilli Balon Çeşitleri: 59 TL
Dekoratif Cam Mumluk: 99 TL

Fotomaç
