TOKİ Şubat ayı kura takvimi 2026 | 2-8 Şubat il il kura çekiliş tarihleri listesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Şubat ayında da tüm hızıyla sürüyor. Bakan Murat Kurum tarafından paylaşılan 2-8 Şubat 2026 kura takvimiyle birlikte, 10 farklı ilde toplam 36 bin 458 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Elazığ'dan başlayıp Kırıkkale'ye uzanan bu haftalık maratonda, özellikle 6 Şubat tarihinde deprem şehitlerini anma programı kapsamında Osmaniye'de gerçekleştirilecek kura çekimi büyük bir anlam taşıyor. Milyonlarca vatandaşın e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden takip edeceği bu kritik süreçte; hangi ilde, hangi gün çekiliş yapılacağına dair tüm ayrıntılar ve güncel takvim haberimizde...

Giriş Tarihi: 01 Şubat 2026 Pazar 21:50
TOKİ ŞUBAT AYI KURA TAKVİMİ 2026 | Türkiye genelinde dar ve orta gelirli vatandaşları uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmayı hedefleyen 500 bin sosyal konut projesinde kritik bir haftaya daha girildi. 29 Aralık'ta başlayan ve bugüne kadar 41 ilde 144 binden fazla hak sahibinin belirlendiği kura çekimlerinde, Şubat ayının ilk takvimi resmen ilan edildi. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen çekilişler, adayların asil ve yedek listelerde yer alma umudunu tazelerken gözler şimdi 2 Şubat Pazartesi günü Elazığ ile başlayacak olan yeni etaplara çevrildi. Her gün farklı illerdeki konut projeleri için kurulan sandıklar, binlerce ailenin konut hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. İşte il il, gün gün Şubat ayı TOKİ kura takvimi ve konut sayılarına dair merak edilen tüm detaylar...

2-8 ŞUBAT İL İL KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ LİSTESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan duyuruya göre, Şubat ayının ilk haftasında 10 farklı ilde toplam 36 bin 458 konut için hak sahibi belirleme kuraları çekilecek. Kura çekimleri her gün saat 10.00 itibarıyla noter huzurunda başlayacak.

  • 2 Şubat Pazartesi: Elazığ (3.825 konut)

  • 3 Şubat Salı: Kayseri (7.562 konut) ve Zonguldak (1.872 konut)

  • 4 Şubat Çarşamba: Kırşehir (1.633 konut) ve Düzce (2.470 konut)

  • 5 Şubat Perşembe: Kahramanmaraş (8.195 konut) ve Afyonkarahisar (4.370 konut)

  • 6 Şubat Cuma: Osmaniye (2.990 konut)

  • 7 Şubat Cumartesi: Yalova (1.805 konut)

  • 8 Şubat Pazar: Kırıkkale (1.736 konut)

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kura çekilişi tamamlanan iller için asil ve yedek isim listeleri şu yöntemlerle kontrol edilebiliyor:

e-Devlet Üzerinden: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranına girerek T.C. kimlik numaranızla sonucunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden il bazlı isim listelerine ulaşabilirsiniz.

Canlı Yayın: Kuraları her gün saat 10.00'dan itibaren TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek konutlar için kura çekimlerinin, 81 ili kapsayan büyük maratonun final etabında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bakanlık ve TOKİ'den gelen son bilgilere göre İstanbul kura süreciyle ilgili öne çıkan başlıklar şunlar:

İstanbul kura çekimlerinin, diğer illerdeki sürecin tamamlanmasının ardından 9-12 Mart 2026 tarihleri arasında yapılması planlanıyor. İstanbul'daki kura çekimi tek bir günde bitmeyecek. Konut sayısının en fazla olduğu Tuzla etabı ile başlayacak olan çekilişlerin; Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler etaplarıyla kademeli olarak devam etmesi öngörülüyor.

İstanbul, 1 milyon 235 bini aşan başvuru sayısı ile projenin en çok talep gören ili olduğu için çekilişler noter huzurunda ve muhtemelen daha büyük salonlarda gerçekleştirilecek. Kesinleşmiş gün ve saat detayları içeren ilçe bazlı takvim, Mart ayı başına doğru TOKİ'nin resmi sitesinde 'İstanbul Özel' bülteniyle ilan edilecek. İstanbul kurasıyla birlikte 250 bin ve 500 bin konutluk dev projenin kura aşamasının tamamen son bulması hedefleniyor.

