Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

TOKİ Osmaniye kura çekilişi ne zaman yapılacak? Başvurular tamamlandıktan sonra hak sahipleri kura ile belirlenecek. Osmaniye TOKİ kura sonuçları ve çekiliş tarihleri hakkında tüm detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 26 Ocak 2026 Pazartesi 12:03 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2026 Salı 09:01
Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

Osmaniye TOKİ kura çekilişi 2026 yılında büyük bir merakla bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek ve ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek. TOKİ Osmaniye projeleri kapsamında yer alan konutlar için başvuru süreci sona erdikten sonra kura çekilişi tarihi resmi olarak ilan edilecek. Kura çekilişi ile hangi ailelerin ev sahibi olacağı belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TOKİ OSMANİYE 2.990 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak 2.990 konut için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KİMLER KATILACAK?

500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye TOKİ kurasına katılacak kişiler ve başvuruları reddedilenlerin listesi henüz yayımlanmadı. Kura listeleri açıklandığında hak sahipleri ve başvuru durumu hakkında tüm bilgiler duyurulacak.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Böylece asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içerisinde sonuçları öğrenebilecek.

