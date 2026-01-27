Osmaniye TOKİ kura çekimi ne zaman? Osmaniye 2.990 Konut kura çekimi tarihi

Osmaniye TOKİ kura çekilişi 2026 yılında büyük bir merakla bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri kura ile belirlenecek ve ev sahibi olma hayali gerçeğe dönüşecek. TOKİ Osmaniye projeleri kapsamında yer alan konutlar için başvuru süreci sona erdikten sonra kura çekilişi tarihi resmi olarak ilan edilecek. Kura çekilişi ile hangi ailelerin ev sahibi olacağı belirlenecek ve sonuçlar TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.

TOKİ OSMANİYE 2.990 KONUT KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak 2.990 konut için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Kura çekimleri noter huzurunda gerçekleştirilecek ve TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak.

OSMANİYE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KİMLER KATILACAK?

500 bin sosyal konut projesinde Osmaniye TOKİ kurasına katılacak kişiler ve başvuruları reddedilenlerin listesi henüz yayımlanmadı. Kura listeleri açıklandığında hak sahipleri ve başvuru durumu hakkında tüm bilgiler duyurulacak.

Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9… pic.twitter.com/5WhI5aA8kv — Murat KURUM (@murat_kurum) January 25, 2026

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura sonuçları noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Böylece asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içerisinde sonuçları öğrenebilecek.