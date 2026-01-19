CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Süper Lig'in 18'inci haftasında Kocaelispor sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Bordo-mavililer bu galibiyetle 38 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kocaelispor-Trabzonspor maçını değerlendirdi. (TS spor haberleri)

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 07:16 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 07:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

REHA KAPSAL - ARA ANLAR

Trabzonspor ligin ikinci yarısına zor geçmesi beklenen Kocaelispor deplasmanında başladı. Zirveden kopmamak adına tek hedef üç puan idi.
Fırtına'nın yine en büyük sıkıntısı ortaya çıktı: oyun içi dalgalanmaları... Bu da zaman zaman Kocaeli'nin oyunda daha baskın olmasını sağladı. Özellikle 30. dakikadan sonra maç bordomavililerin üstünlüğü ile geçti. Gol buldukları gibi kaçırdıkları pozisyonu gol ile sonuçlandırsalar önde bile içeriye girebilirlerdi.

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Trabzonspor genç bir takım. Daha fiziksel, kalitesi iyi olmalı... İçeride atlet olan oyuncular var. En önemlisi, taraftarının istediği takımın top rakipteyken agresif olması. Bunu yapmak lazım çünkü topa bu kadar sahip oluyorsan, topu kaybettiğinde orada hemen reaksiyon vermelisin.

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Şunu unutmamak lazım; geç verilen reaksiyonda doğru değil, çünkü zincirleme pozisyon hatalarını doğurur. Nitekim ikinci yarı geniş alanlar yakalandılar ve bunun sonucunda rakibe gol pozisyonları verdiler. Buna çözüm şart. Birde orta saha merkezine defansif yönü güçlü, agresif ve takıma liderlik edecek bir oyuncuya ihtiyaç var.
Futbol anların değil (Ara Anların oyunudur). Nitekim Muçi'nin golü Trabzonspor'un zirve yarışından kopmamak ve ligdeli kötü gidişatı durdurmak adına üç puandan fazlası idi.

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - OKSİJEN TÜPÜ MUÇİ

Ağır kış şartlarında Kocaelispor deplasmanında kazanabilmek gerçekten büyük iş! Trabzonspor, oyun olarak zaman zaman rakibinin geresinde kalsa da kazanmasını bildi… Hami Mandıralı Trabzonspor'un 'Altın Çocuğu' idi. Muçi, Hamivari golleri ile yeni 'altın çocuk' olma yolunda ilerliyor. Dün oyun içinde çok görünmese de uzatma anlarında rakip kaleye gönderdiği bir füze ile Kocaeli'de fırtına kopardı.

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Trabzonspor maçın ilk yarısında yüzde 61 topla oynama oranına sahip olsa da rakip üzerinde bir baskı kuramadı. Kocaelispor çok iyi bir takım. Bu statta Galatasaray'a pozisyon bile vermeden kazanmışlardı. Oulai'nin dönüşü, Folcarelli'yi de rahatlattı. Ama Trabzonspor; fizikli, güçlü ve temaslı oyunu seven Kocaelispor karşısında hem rakipten uzak oynadı, hem de biraz yumuşak kaldı.

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Fatih Tekke devre arasında oyuncularına belli ki şunu söylemiş: 'Rakiple göğüs göğüse çarpışın, ayakta kalın, sert ve rakibe yakın durun' demiş. Çünkü ikinci yarıda sahada daha dik duran bir Trabzonspor izledik. Trabzonspor'da ilk golün asistini her ne kadar Olaigbe yapmış olsa da yine Zubkov üzerinden kanatları kullanan bir Trabzonspor izledik. Olaigbe Trabzonspor forması altında ilk asistini yaptı ama yine çok etkili değildi. Trabzonspor'un yeni stoperi Chibuike Nwaiwu, zaman zaman kademe hataları yaptı ama çalışkanlığı ile dikkat çekti. Takımını tanıdıkça çok daha iyi olacağını düşünüyorum.

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Trabzonspor bireysel performans üzerinden kazanmaya devam ediyor. Zubkov kendi ürettiği pozisyonlarda biraz becerikli olsa, her maç 2-3 asist ve gol atar. Onuachu'nun yokluğunda Trabzonspor'un gol yükünü Felipe Augusto ve Muçi çekmeye devam ediyor. Muçi'nin attığı goller, puan ve galibiyet getiren goller olarak çok değerli! Trabzonspor'a çok puan kazandırdı Muçi. Trabzonspor için yeri geliyor oksijen tüpü oluyor, yeri geliyor can yeleği oluyor! Sezon sonunda bonservisi mutlaka alınmalı Muçi'nin…

Fotomaç yazarlarından çarpıcı yorum: Oksijen tüpü Muçi!

Trabzonspor, kupadaki farklı İstanbulspor galibiyetinden sonra ligde Kocaelispor'u da yenerek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Yeni takviyeler ve Onuachu'nun dönüşü ile çok daha iyi bir Trabzonspor izleyeceğimizi düşünüyorum. Camianın ve taraftarların Fatih Tekke ve bu takıma daha fazla destek vermesi gerekiyor. Çünkü bu takım ve Fatih hoca, daha fazla desteği ve sevgiyi hak ediyor.

Türk Telekom Reklam
Aslan'dan orta saha sürprizi!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine'de gündem Terörsüz Türkiye ve Suriye! Trump'ın daveti masada
G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber!
Szymanski Fransa yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? Jefferson Lerma kimdir, kaç yaşında ve nereli? 01:33
Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! Nefes kesen finalde Senegal şampiyon oldu! 01:09
Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Senegal'den büyük tepki 01:09
F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! F.Bahçe'den Alanya’da nefes kesen geri dönüş! 01:09
Tedesco’dan flaş Talisca mesajı! Tedesco’dan flaş Talisca mesajı! 01:09
Tedesco: İlk yarı çok kötüydük! Tedesco: İlk yarı çok kötüydük! 01:09
Daha Eski
G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber! G.Saray'a Noa Lang'da iyi haber! 01:09
Van Persie'nin oğlu oyuna girdi, 2 gol attı! Van Persie'nin oğlu oyuna girdi, 2 gol attı! 01:09
Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı Tedesco çok sinirlendi! Saha kenarında montunu fırlattı 01:09
F.Bahçe zirveye bir adım daha yaklaştı! İşte güncel puan durumu F.Bahçe zirveye bir adım daha yaklaştı! İşte güncel puan durumu 01:09
G.Saray'a transferde ret! Hollanda devi kapıyı kapattı G.Saray'a transferde ret! Hollanda devi kapıyı kapattı 01:09
Fatih Tekke'den transfer açıklaması! Fatih Tekke'den transfer açıklaması! 01:09