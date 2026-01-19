19 Ocak Pazartesi üniversiteler tatil edildi mi? YÖK açıklama yaptı mı?

Bugün üniversiteler tatil mi? 19 Ocak Pazartesi günü için kar tatili beklentisi sürüyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle öğrenciler üniversiteler için tatil kararı alındı mı? sorusunu gündeme taşıdı. YÖK kar tatili açıklaması yaptı mı? Şu ana kadar YÖK'ten resmi bir açıklama gelmezken, üniversitelerin eğitim-öğretime ara verip vermeyeceği yerel yönetimler ve üniversite yönetimleri tarafından duyurulacak. Güncel açıklamalar için üniversitelerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları takip ediliyor.

YÖK ÜNİVERSİTELER İÇİN KAR TATİLİ KARARI ALDI MI?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için Türkiye genelindeki tüm üniversiteleri kapsayan merkezi bir kar tatili kararı açıklanmadı. YÖK'ün mevcut uygulamasına göre üniversiteler için ülke çapında tek bir tatil kararı alınmıyor.

Üniversiteler; idari ve akademik özerkliğe sahip kurumlar olduğundan, eğitim-öğretime ara verilmesi ya da uzaktan eğitime geçilmesi gibi kararlar rektörlükler ve üniversite senatoları tarafından alınıyor. Bu süreçte ilgili il valiliklerinin uyarı ve kararları da dikkate alınıyor.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul'da üniversiteler tatil mi? sorusu kar yağışının etkisini artırmasıyla gündeme geldi. İstanbul Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı. Ancak valilik açıklamasında üniversiteler için genel bir tatil kararı yer almadı.

Bu nedenle İstanbul'daki üniversitelerin bir bölümünün, hava koşullarına bağlı olarak yüz yüze eğitime ara vermesi veya dersleri çevrim içi (online) olarak sürdürmesi olasılığı bulunuyor. Nihai kararlar üniversitelerin kendi yönetimleri tarafından duyurulacak.

ANKARA'DA ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİM DEVAM EDİYOR MU?

Ankara'da üniversiteler tatil edildi mi? Ankara Valiliği tarafından üniversiteleri kapsayan herhangi bir tatil duyurusu yapılmadı. Mevcut durumda Ankara'daki üniversitelerde genel bir kar tatili kararı bulunmuyor.

Üniversiteler, aksi yönde resmi bir açıklama yapmadıkları sürece akademik takvimlerine uygun şekilde eğitime devam edecek.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ NE YAPMALI?

Hava koşullarının illere ve kampüslere göre farklılık göstermesi nedeniyle her üniversite ayrı karar alabiliyor. Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına:

Üniversitelerin .edu.tr uzantılı resmi internet sitelerini,

Rektörlüklerin resmi X (Twitter) ve Instagram hesaplarını,

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapılan duyuruları

düzenli olarak takip etmeleri öneriliyor.