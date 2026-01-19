CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? 19 Ocak Pazartesi için İstanbul’da hava durumu raporları kar ve karla karışık yağmur ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. MGM tahminlerine göre sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklı olarak kar yağışı ile birlikte yağmur da görülecek.

Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 08:21
İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek? 19 Ocak günü için açıklanan hava durumu raporları, kent genelinde soğuk havanın etkili olacağını gösteriyor. Kar yağışı bugün devam eder mi? Özellikle sabah ve öğle saatlerinde kar ve karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. İstanbul'da kar kalıcı olacak mı? Uzmanlara göre sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte kar yağışı uzun süreli olmayacak ve gün sonunda etkisini kaybedebilir. Peki, bugün İstanbul'da kar var mı? Kar yağışı ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde...

BUGÜN İSTANBUL'DA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Tokat, Sivas ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayları ile birlikte pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi'nde havanın çok bulutlu olması beklenirken, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği öngörülüyor.

