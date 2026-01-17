ŞOK 17-20 Ocak aktüel katalog ürünler! Bu hafta ŞOK'ta neler var, hangi ürünler indirimde?

ŞOK marketlerde yeni hafta indirimleri başladı. 17-20 Ocak 2026 tarihleri arasında geçerli olacak ŞOK aktüel kataloğu, yine geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Özellikle ev teknolojileri ve kişisel bakım ürünleri bu hafta ön plana çıkıyor. Aktüel katalogda; Cam Temizleme Robotu, Buhar Basınçlı Mop, Stand Mikser ve Saç Maşası gibi ürünler yer alırken, eğlence ve elektronik kategorisinde Mini Atari, Telefon Tutuculu Hoparlör ve Yaka Mikrofonu (2'li) bulunuyor. Ayrıca Tüy ve Yün Temizleme Makinesi ile Buz Lazer Epilasyon Cihazı (Beyaz) da alışveriş listelerinde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. 17 Ocak Cumartesi itibarıyla ŞOK mağazalarında satışa sunulacak ürünler sınırlı stoklarla raflarda olacak. İşte ŞOK 17-20 Ocak aktüel katalog ürünlerinin tam listesi…

ŞOK 17 OCAK CUMARTESİ AKTÜEL ÜRÜNLER

Mis Yarım Yağlı Tost Peyniri 1000 g 249 TL

Mis Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 g 139 TL

Ülker Çokokrem Kase 400 g 89,90 TL

Piyale Tam Buğday Unu 2 kg 69,90 TL

Karmen Bütün %20 Bademli Sütlü/Bitter Çikolata 80 g 49,95 TL

Bizim Paket Margarin 6x250 g 185 TL

Superfresh Üçgen Mantı 400 g 169.90 TL

Banvit Piliç Kokteyl Sosis 1000 g 109 TL

Yemeneli Türk Kahvesi 200 g 95 TL

Pantene Onarıcı Koruyucu/ Güçlü ve Parlak Şampuan Çeşitler 625 ml 159 TL

Sensodyne Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1+1 111 TL

Sensodyne %30 Beyazlatıcı Diş Macunu 75 ml 129 TL

Dermokil 1000 ml Şampuan Çeşitleri 89,90 TL

Lady Club Vücut Spreyi 250 ml 94 TL

Nivea Yoğun Besleyici Vücut Sütü 250 ml 125 TL

Kotex İnce Günlük Ped 34'lü 45 TL

Duru Hydropure Sakura Çiçeği Bakım Sabunu 4x135 g 95 TL

Mintax Yoğun Çamaşır Suyu 4 kg 99 TL

Silikon Bebek Önlük 349 TL

Silikon Renkli Pipet 10'Lu 149 TL

Kapaklı Mama Tabağı 169 TL

Meyve Rendesi 100 TL

Desenli Matara 100 TL

Süt ve Mama Saklama Kabı 4'lü 50 TL

Tavşan Desenli Bebek Taburesi 100 TL

Banyo&Mama Oturağı 299 TL

Kulplu Klozet Adaptörü 100 TL

Katlanabilir Küvet 37 L 499 TL