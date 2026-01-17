KPSS 2026 ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve DHBT başvuru takvimi açıklandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kamuya atanmak isteyen adayların en önemli sınavlarından biri olan KPSS, 2026 yılında tüm gruplar için yapılacak. ÖSYM'nin resmi takvimine göre KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans ve DHBT başvuru ve sınav tarihleri belirlenmiş durumda. Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirecek. KPSS Lisans sınavları yaz aylarında, Ortaöğretim ve Ön Lisans oturumları ise belirlenen tarihlerde tek gün halinde yapılacak. DHBT sınavı ise KPSS Lisans sürecinin ardından ayrıca uygulanacak. Sınav sonuçları, her oturum için ÖSYM tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda açıklanacak. KPSS 2026 ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

Lise mezunlarının katılım sağlayabildiği KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin takvim açıklandı. Buna göre;

KPSS Ortaöğretim başvuruları, 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak.

KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı, iki yılda bir düzenlenmesi nedeniyle adaylar için büyük önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

Ön lisans mezunlarının katıldığı KPSS Ön Lisans oturumuna dair tarihler de belli oldu.

KPSS Ön Lisans başvuruları, 29 Temmuz 2026'da başlayacak ve 10 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sınavı da Ortaöğretim KPSS gibi iki yılda bir uygulanıyor.

KPSS LİSANS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ 2026

Lisans mezunları ve mezun olabilecek durumda olan adayların katıldığı KPSS Lisans oturumları, 2026 yılında da geniş kapsamlı şekilde uygulanacak.

KPSS Lisans başvuruları, 1 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Lisans Genel Yetenek – Genel Kültür sınavı, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavı,

12 Eylül 2026,

13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

KPSS Lisans sonuçları, öğretmenlik, mühendislik, uzmanlık ve birçok kamu kadrosu için belirleyici olacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ 2026

Din hizmetleri alanında görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için de takvim açıklandı.

KPSS DHBT başvuruları, 22 – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS DHBT sınavı, 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

DHBT puanları, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki kadrolar için büyük önem taşıyor.