Miraç Kandili gecesi süte neden dua okunur sorusu, kandil ibadetlerine önem veren Müslümanların gündeminde yer alıyor. Miraç Kandili süte okunacak dualar, gece yapılan ibadetlerin ardından veya yatmadan önce okunabiliyor. Sütün ne zaman ve hangi saatlerde içileceği, hangi sure ve duaların okunmasının tavsiye edildiği araştırılıyor. Miraç Kandili'nde süt içmenin fazileti ve bu geleneğin anlamı, kandilin manevi atmosferiyle birlikte değerlendiriliyor. Peki, Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...

MİRAÇ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Miraç Gecesi süte okunacak dualar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi dini kaynaklarda kesin bir uygulama veya zorunluluk bulunmamaktadır. Süte dua okunması, İslam'da farz ya da sünnet olarak yer almaz. Ancak toplumda manevi niyet ve bereket amacıyla uygulanan bir gelenek olarak bilinmektedir. Resmi olmayan kaynaklarda ve halk arasında yaygın olarak okunduğu ifade edilen dualar ve sureler şunlardır:

1 defa Yasin-i Şerif

3 defa Fatiha Suresi

3 defa Âmenerrasûlü

21 defa Ettehiyyatü (Tahiyyat duası)

Bu dualar okunurken asıl önemli olan, kalpten niyet edilmesi ve samimi bir şekilde dua edilmesidir. Okunan dualar, şifa, bereket ve manevi arınma niyetiyle yapılır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Miraç Kandili'nde süte dua okunması, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Miraç gecesinde kendisine süt ikram edilmesi ve sütü tercih etmesi ile ilişkilendirilen rivayetlere dayandırılır. Bu nedenle süt;

Fıtrat,

Temizlik,

Doğallık sembolü olarak kabul edilir.

Bu uygulama, dini bir zorunluluk değil, tamamen gönüllü ve niyete dayalı bir ibadettir. Süte dua okunmasının sevabı, okunan dua ve yapılan niyetle ilişkilendirilir.

MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Miraç Gecesi süt ne zaman içilir sorusuna dair kesin bir saat veya zamanla ilgili sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak kandil gecelerinde ibadetlerin genellikle yatsı namazından sonra yapıldığı dikkate alındığında, sütün de bu zaman diliminde içilmesi tercih edilmektedir.

Genel uygulamaya göre:

Yatsı namazı kılındıktan sonra

Kandil namazları ve dualar eda edildikten sonra

Yatmadan önce süt içilebilir.

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇMEK SEVAP MI?

Süt içmenin tek başına özel bir sevabı olduğuna dair kesin bir dini hüküm yoktur. Ancak Miraç gecesinde dua ederek, niyetle ve ibadet bilinciyle yapılan her güzel davranışın sevap kazandıracağı ifade edilir.

Bu nedenle Miraç Gecesi:

Süt içmek,

Dua etmek,

Kur'an okumak,

Namaz kılmak bir bütün olarak değerlendirildiğinde manevi kazanç açısından kıymetlidir.