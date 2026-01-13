CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Miraç Kandili süte okunacak dualar, kandil gecesi ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Manevi anlamı büyük olan bu mübarek gecede, süt içme geleneği ve süte hangi duaların okunacağı araştırılıyor. Miraç Kandili gecesi süt ne zaman, saat kaçta içilir, hangi sureler okunmalı soruları öne çıkıyor. Miraç Kandili’nde süte dua okunmasının hikmeti ve sevabı, dini kaynaklarda yer alan rivayetlerle açıklanıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2026 Salı 17:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Miraç Kandili’nde süt ne zaman içilir, hangi dualar ve sureler okunur?

Miraç Kandili gecesi süte neden dua okunur sorusu, kandil ibadetlerine önem veren Müslümanların gündeminde yer alıyor. Miraç Kandili süte okunacak dualar, gece yapılan ibadetlerin ardından veya yatmadan önce okunabiliyor. Sütün ne zaman ve hangi saatlerde içileceği, hangi sure ve duaların okunmasının tavsiye edildiği araştırılıyor. Miraç Kandili'nde süt içmenin fazileti ve bu geleneğin anlamı, kandilin manevi atmosferiyle birlikte değerlendiriliyor. Peki, Miraç Kandili'nde süt ne zaman içilir, hangi dualar ve sureler okunur? İşte detaylar...

MİRAÇ GECESİ SÜTE OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

Miraç Gecesi süte okunacak dualar konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve resmi dini kaynaklarda kesin bir uygulama veya zorunluluk bulunmamaktadır. Süte dua okunması, İslam'da farz ya da sünnet olarak yer almaz. Ancak toplumda manevi niyet ve bereket amacıyla uygulanan bir gelenek olarak bilinmektedir. Resmi olmayan kaynaklarda ve halk arasında yaygın olarak okunduğu ifade edilen dualar ve sureler şunlardır:

1 defa Yasin-i Şerif

3 defa Fatiha Suresi

3 defa Âmenerrasûlü

21 defa Ettehiyyatü (Tahiyyat duası)

Bu dualar okunurken asıl önemli olan, kalpten niyet edilmesi ve samimi bir şekilde dua edilmesidir. Okunan dualar, şifa, bereket ve manevi arınma niyetiyle yapılır.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE SÜTE NEDEN DUA OKUNUR?

Miraç Kandili'nde süte dua okunması, Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) Miraç gecesinde kendisine süt ikram edilmesi ve sütü tercih etmesi ile ilişkilendirilen rivayetlere dayandırılır. Bu nedenle süt;

Fıtrat,

Temizlik,

Doğallık sembolü olarak kabul edilir.

Bu uygulama, dini bir zorunluluk değil, tamamen gönüllü ve niyete dayalı bir ibadettir. Süte dua okunmasının sevabı, okunan dua ve yapılan niyetle ilişkilendirilir.

MİRAÇ GECESİ SÜT NE ZAMAN İÇİLİR?

Miraç Gecesi süt ne zaman içilir sorusuna dair kesin bir saat veya zamanla ilgili sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Ancak kandil gecelerinde ibadetlerin genellikle yatsı namazından sonra yapıldığı dikkate alındığında, sütün de bu zaman diliminde içilmesi tercih edilmektedir.

Genel uygulamaya göre:

Yatsı namazı kılındıktan sonra

Kandil namazları ve dualar eda edildikten sonra

Yatmadan önce süt içilebilir.

MİRAÇ GECESİ SÜT İÇMEK SEVAP MI?

Süt içmenin tek başına özel bir sevabı olduğuna dair kesin bir dini hüküm yoktur. Ancak Miraç gecesinde dua ederek, niyetle ve ibadet bilinciyle yapılan her güzel davranışın sevap kazandıracağı ifade edilir.

Bu nedenle Miraç Gecesi:

Süt içmek,

Dua etmek,

Kur'an okumak,

Namaz kılmak bir bütün olarak değerlendirildiğinde manevi kazanç açısından kıymetlidir.

G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman…
REKLAM - Abi
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
PKK Halep'te kendi selasını okudu! KCK'dan Terörsüz Türkiye sürecine darbe girişimi: "Ateşkes bozulur silaha sarılırız" tehdidi
Kante transferinde son dakika! Sözleşmesi...
F.Bahçe'de flaş takas iddiası: En-Nesyri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko’da Chris Silva şoku! F.Bahçe Beko’da Chris Silva şoku! 18:18
İpek: Keyifli bir maç oldu İpek: Keyifli bir maç oldu 18:11
Başakşehir kupada güldü! Başakşehir kupada güldü! 17:21
Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri 17:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! Lookman… 16:23
Kante transferinde son dakika! Sözleşmesi... Kante transferinde son dakika! Sözleşmesi... 16:00
Daha Eski
Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? Youssouf Fofana kimdir, kaç yaşında ve nereli? 15:55
Cancelo yeniden Barça'da! Cancelo yeniden Barça'da! 15:52
Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı! 15:37
Inter'e Hakan'dan kötü haber! Inter'e Hakan'dan kötü haber! 15:32
Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte GS maçı canlı yayın bilgileri 15:29
Nazillispor zorluk içinde! Nazillispor zorluk içinde! 15:27